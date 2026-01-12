Это лучшее рагу для зимы: азу по-татарски с солеными огурчиками — готовим дома просто и вкусно

Это лучшее рагу для зимы: азу по-татарски с солеными огурчиками — готовим дома просто и вкусно

Это лучшее рагу для зимы! Азу по-татарски — сытное ароматное блюдо с насыщенным вкусом, которое легко приготовить на обычной кухне. Его особенность — нежные кусочки мяса, картофель и пикантная кислинка соленых огурцов. Домашнее азу получается особенно аппетитным и по-настоящему уютным.

Ингредиенты: говядина — 500 г, лук — 2 шт., соленые огурцы — 3 шт., картофель — 1 кг, томатная паста — 2 ст. л., чеснок — 3 зубчика, зелень, горячая вода — 250 мл, растительное масло — 2–3 ст. л.

Приготовление: говядину нарезаем небольшими брусочками и обжариваем в разогретом растительном масле до румяной корочки. Добавляем нарезанный полукольцами лук и готовим до мягкости. Кладем томатную пасту, перемешиваем и прогреваем пару минут. Соленые огурцы нарезаем соломкой и отправляем к мясу, заливаем горячей водой, накрываем крышкой и тушим 25–30 минут. Картофель нарезаем крупной соломкой, отдельно слегка обжариваем и добавляем в казан. Кладем измельченный чеснок, солим и перчим по вкусу, тушим до готовности картофеля. Перед подачей посыпаем свежей зеленью и даем блюду немного настояться.

Ранее мы делились рецептом «Грибницы». Обалденный суп — грибная лапша с секретами.