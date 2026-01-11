Такую «Грибницу» вы точно не ели: обалденный суп — грибная лапша с секретами

Обычный грибной суп легко превратить в блюдо с насыщенным лесным ароматом — стоит добавить один простой ингредиент. Немного сушеных грибов, раскрошенных скалкой, делают вкус глубоким, словно суп томился часами. Получается ароматно, сытно и по-настоящему по-домашнему.

Ингредиенты: растительное масло — 2 ст. ложки, лук репчатый — 1 штука, свежие шампиньоны — 300 г, сушеные грибы — 20–30 г, морковь — 1 штука, вода — 2 л, лапша — 200 г, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление. Сушеные грибы выложите в плотный пакет и слегка поломайте скалкой — не в пыль, а небольшими кусочками. Это усилит аромат и позволит грибам быстрее отдать вкус бульону. Лук мелко нарежьте, морковь натрите, шампиньоны нарежьте пластинками. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук с морковью до мягкости. Добавьте свежие шампиньоны и сушеные грибы, готовьте несколько минут, пока выпарится лишняя влага. В кастрюле доведите воду до кипения, переложите грибную зажарку, посолите и поперчите. Варите 10 минут, затем добавьте лапшу и готовьте еще 3–5 минут до мягкости. Дайте супу настояться под крышкой пару минут и подавайте горячим.

