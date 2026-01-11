Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 13:30

Такую «Грибницу» вы точно не ели: обалденный суп — грибная лапша с секретами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Обычный грибной суп легко превратить в блюдо с насыщенным лесным ароматом — стоит добавить один простой ингредиент. Немного сушеных грибов, раскрошенных скалкой, делают вкус глубоким, словно суп томился часами. Получается ароматно, сытно и по-настоящему по-домашнему.

Ингредиенты: растительное масло — 2 ст. ложки, лук репчатый — 1 штука, свежие шампиньоны — 300 г, сушеные грибы — 20–30 г, морковь — 1 штука, вода — 2 л, лапша — 200 г, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление. Сушеные грибы выложите в плотный пакет и слегка поломайте скалкой — не в пыль, а небольшими кусочками. Это усилит аромат и позволит грибам быстрее отдать вкус бульону. Лук мелко нарежьте, морковь натрите, шампиньоны нарежьте пластинками. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук с морковью до мягкости. Добавьте свежие шампиньоны и сушеные грибы, готовьте несколько минут, пока выпарится лишняя влага. В кастрюле доведите воду до кипения, переложите грибную зажарку, посолите и поперчите. Варите 10 минут, затем добавьте лапшу и готовьте еще 3–5 минут до мягкости. Дайте супу настояться под крышкой пару минут и подавайте горячим.

Ранее мы готовили суп шурпу. Идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Каприз» — удачное сочетание: нежный, сочный и очень вкусный
Общество
Салат «Каприз» — удачное сочетание: нежный, сочный и очень вкусный
«Пандора» с шампиньонами: рецепт с грибочками, который хочется повторять. Готовим теплый салат к празднику или ужину
Общество
«Пандора» с шампиньонами: рецепт с грибочками, который хочется повторять. Готовим теплый салат к празднику или ужину
За неделю минус 3 кг: куриный суп — рецепт для похудения
Семья и жизнь
За неделю минус 3 кг: куриный суп — рецепт для похудения
Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество
Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Все устали от сложных салатов на Новый год: чудо с ветчиной за 5 минут — вкуснейшее и без варки
Общество
Все устали от сложных салатов на Новый год: чудо с ветчиной за 5 минут — вкуснейшее и без варки
грибы
супы
шампиньоны
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Все наемники сбежали на Запад? Что случилось с иностранным легионом Украины
Российский танк Т-90С с французским тепловизором заметили в зоне СВО
Бастрыкин взял под личный контроль дело о нападающих на краснодарцев детей
В Китае ответили, заботит ли Трампа глобальная архитектура безопасности
«Циничное нападение»: зампред ВРНС об атаке ВСУ на православную гимназию
«Газпром» установил новый рекорд по поставкам газа в Китай
«Король дороги» на Mercedes заблокировал скорую с ребенком
Небольшой долг может дорого обойтись россиянам: как не лишиться имущества?
Настя Каменских угодила в больницу после голодовки
«Отправлять на убой»: Мирошник о закручивании гаек на Украине
Появились новые детали разговора Путина с участником акции «Елка желаний»
ВСУ ошибочно приняли своих солдат за российских и уничтожили их
ВСУ ударили по России семью беспилотниками
Украина запретила показ одного фильма из-за российского актера
На Украине задумались об отмене отсрочки от мобилизации
Российский хоккеист и его одноклубники признаны первыми звездами дня в НХЛ
Российский теннисист завоевал 22-й титул в карьере
Надвигаются крещенские морозы до минус 25 градусов: прогноз погоды в Москве
Подростки напали на мужчину и выставили полуголым на улицу
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.