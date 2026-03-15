Омлет с секретом: простой рецепт для гурманов

Хотите подать быстрый и вкусный завтрак? Омлет с грибами — это отличный выбор для утра, когда хочется чего-то сытного и ароматного. Он готовится за считаные минуты и порадует всех домочадцев.

Возьмите 200 г свежих шампиньонов, 3 яйца, 50 мл молока, соль, перец, 1 ст. л. растительного масла и зелень по вкусу. Грибы тщательно промойте, нарежьте тонкими ломтиками и обжарьте на сковороде 5 минут до золотистости. Взбейте яйца с молоком, солью и перцем, залейте грибочки и готовьте под крышкой на слабом огне 3-4 минуты. Готовый омлет с грибами посыпьте рубленой петрушкой — и подавайте горячим!

Этот простой рецепт омлета с грибами станет вашим фаворитом. Попробуйте сегодня — и утро засияет новыми красками!

