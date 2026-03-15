Не выбрасываю голову и хвост! Готовлю наваристую уху из сома, а из филе — котлеты с хрустящей панировкой

Покупка целой тушки рыбы — это не только выгодно, но и вдохновляюще. Пока филе превращается в нежнейшие котлеты, голова, хвост и хребет томятся на плите, рождая ароматнейшую основу для супа или солянки. Получается два полноценных блюда из одной рыбы — разумный подход, который оценят и ваш кошелек, и ваши гости.

Что понадобится

Филе сома (без кожи и костей) — 800 г, багет или белый хлеб — 150 г, сливки 10% — 150 мл, репчатый лук — 2 средние головки, сливочное масло — 100 г (размягченное), яичные желтки — 2 шт., панировочные сухари — около 100 г, соль, черный перец свежемолотый — по вкусу, масло растительное для жарки.

Как я готовлю

Филе сома, предварительно слегка подмороженное для удобства нарезки, нарезаю крупными кусками. Лук очищаю и режу на четвертинки. Хлеб без корочки ломаю и заливаю сливками, оставляю для пропитки. Подготовленные ингредиенты — рыбу, лук и размоченный в сливках хлеб — пропускаю через мясорубку с мелкой решеткой.

Для максимально нежной текстуры повторяю процедуру еще один-два раза. В полученный фарш добавляю размягченное сливочное масло, сырые желтки, соль и перец. Оставшиеся от замачивания хлеба сливки также вливаю в массу. Теперь самый важный этап: тщательно и энергично вымешиваю фарш руками в течение нескольких минут, пока он не станет однородным, гладким и немного липким. Из подготовленной массы формирую котлеты весом примерно 100–110 граммов, обваливаю каждую со всех сторон в панировочных сухарях, слегка прижимая.

На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом обжариваю котлеты на среднем огне до образования плотной золотистой корочки — около 6–7 минут с каждой стороны. Готовые котлеты выкладываю на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подаю горячими с любимым гарниром: картофельным пюре, рисом или свежим овощным салатом.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.