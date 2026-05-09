09 мая 2026 в 17:02

Ушаков ответил, как продвигается обмен пленными с Украиной

Ушаков: обмен пленными c Украиной требует времени

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил ТАСС, что в рамках трехдневного перемирия с 9 по 11 мая планируется провести масштабный обмен военнопленными. Он подчеркнул, что, хотя подобные процедуры требуют времени на согласование деталей, Москва поддержала инициативу.

На обмен пленными между РФ и Украиной требуется время, но все это можно сделать быстро, — добавил Ушаков.

Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social анонсировал обмен военнопленными между Россией и Украиной 1000 на 1000. По его словам, это станет частью трехдневного перемирия между Киевом и Москвой.

До этого в Кремле раскрыли, что договоренность о перемирии была достигнута путем общения с администрацией главы США. По словам Ушакова, она стала продолжением телефонной беседы Трампа и Путина, которые изначально обсуждали такую возможность. Как отметил Ушаков, перемирие приурочено к 81-й годовщине Великой Победы.

Перед этим Ушаков назвал цирком и клоунадой указ Зеленского, «позволяющий» провести парад Победы на Красной площади в Москве. При этом он отметил, что есть «и другие короткие слова» для оценки произошедшего.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

