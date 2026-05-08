День Победы — 2026
08 мая 2026 в 21:21

Трамп анонсировал обмен пленными между Россией и Украиной 1000 на 1000

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social анонсировал обмен военнопленными между Россией и Украиной 1000 на 1000. По его словам, это станет частью трехдневного перемирия между Киевом и Москвой.

Это прекращение огня будет включать приостановку всех военных действий, а также обмен пленными в количестве 1000 человек из каждой страны. Эта просьба была сделана непосредственно мной, и я очень ценю согласие на это со стороны президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, — написал Трамп.

Ранее глава США признал, что Украина продолжает терять территории. Он также раскритиковал предыдущую администрацию Джо Байдена за передачу Киеву вооружений на $350 млрд (34,3 трлн рублей), назвав эти суммы смехотворными.

Между тем Трамп подчеркивал, что европейские страны — члены НАТО «устроили бардак» на Украине. Он раскритиковал союзников Альянса за отсутствие поддержки США в операции против Ирана. Американский лидер напомнил о помощи Вашингтона европейским странам в вопросе Киева.

