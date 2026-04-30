30 апреля 2026 в 23:12

Трамп раскритиковал союзников НАТО за «бардак» на Украине

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны — члены НАТО «устроили бардак» на Украине. Он раскритиковал союзников Альянса за отсутствие поддержки США в операции против Ирана. Выступая перед журналистами в Белом доме, американский лидер напомнил о помощи Вашингтона европейским странам в вопросе Украины.

Мы ведь помогали им с Украиной. Они устроили на Украине бардак, полный бардак, — заявил Трамп.

По мнению президента США, Украина не имеет прямого отношения к интересам Вашингтона. Однако Европа — это другое дело, отметил Трамп.

Украина никак не касается, нас разделяет океан. А вот их это касается, — добавил он.

Трамп напомнил и о масштабах американской помощи Киеву при прежней администрации. По его словам, бывший президент США Джо Байден «передал $350 млрд» Украине. Он считает это «безумием» и назвал «одной из причин», по которым конфликт все еще продолжается.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что ЕС может столкнуться с внутренним расколом. По его словам, страны, которые решатся выйти из ЕС, будут вынуждены покинуть и НАТО.

