Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 12:38

Политолог раскрыл, каких кардинальных перемен может претерпеть ЕС в будущем

Политолог Перенджиев: ЕС может расколоться на враждующие друг с другом части

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз рискует столкнуться с внутренними проблемами, которые могут привести к расколу, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. При этом, по его словам, страны, которые решатся выйти из ЕС, будут вынуждены покинуть и НАТО.

На саммите в 2015 году, по сути, был подписан договор по сотрудничеству между НАТО и Европейским союзом. Хоть официально это презентовали по-другому, именно тогда был заложен механизм, при котором ЕС превращается в придаток Альянса и теряет свою самостоятельность. Поэтому если какая-то страна-член Евросоюза задумается о выходе из организации, то ей нужно будет покинуть и НАТО. На это они вряд ли решатся, во всяком случае, в ближайшее время. Куда более вероятно, что ЕС сам развалится. Не в том смысле, что перестанет существовать, просто начнется внутренняя борьба между государствами и Союз разделится, например, на Восточный, Южный, Западный и Северный, — поделился Перенджиев.

Он пояснил, что интересы балканских стран, Испании и Португалии не совпадают со взглядами Швеции, Финляндии, Норвегии и Исландии. По мнению политолога, это чревато возобновлением исторических конфликтов и территориальных споров. Тогда, отметил эксперт, раскол между странами может стать еще более глубоким и очевидным.

Ранее евродепутат от Словакии Любош Блага заявил, что его страна пересматривает отношения с Евросоюзом, поскольку Брюссель уделяет больше внимания украинскому вопросу, чем внутренним проблемам объединения. По его словам, на момент вступления республики в ЕС акцент делался на мир и экономическое сотрудничество, однако сейчас внимание почти полностью сосредоточено на военной тематике.

Европа
Евросоюз
НАТО
конфликты
Максим Кирсанов
Яна Стойкова
Самое популярное
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.