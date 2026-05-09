«Кое-что сказал»: Лукашенко пообщался с Путиным после парада Лукашенко рассказал Путину о своем общении с прессой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что «уже сказал кое-что за него» журналистам, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Беседа состоялась на Красной площади сразу после завершения военного парада в честь 81-й годовщины Победы.

Владимир Владимирович, я уже за вас кое-что сказал, — обратился Лукашенко к российскому президенту.

Путин в ответ улыбнулся, однако его слова на записи слышны не были. Также глава российского государства поприветствовал Николая Лукашенко, который сопровождал отца на торжественных мероприятиях в Москве.

Ранее российский лидер на встрече в Кремле признался, что рад отмечать 9 Мая в кругу друзей и партнеров. Он напомнил, что советский народ внес определяющий вклад в разгром нацизма. При этом СССР никогда не делил эту грандиозную победу на свою и чужую, уточнил Путин.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что никто не сможет помешать белорусам и россиянам праздновать Великую Победу. Глава республики, посетивший парад на Красной площади в Москве, поздравил россиян с 9 Мая.