«В кругу друзей»: Путин принял зарубежных гостей в Кремле Путин заявил, что рад встречать День Победы в кругу друзей

Президент России Владимир Путин на торжественном приеме для зарубежных гостей в честь Дня Победы заявил, что рад отмечать 9 Мая в кругу друзей и партнеров. Глава государства напомнил, что советский народ внес определяющий вклад в разгром нацизма.

Искренне рад отмечать этот праздник в кругу друзей и надежных партнеров. Общеизвестно, что народы Советского Союза внесли определяющий вклад в разгром нацизма, — отметил российский лидер.

Ранее Путин и лидеры зарубежных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После этого у Вечного огня они почтили память погибших воинов минутой молчания. В церемонии приняли участие, в частности, руководители Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Абхазии, Лаоса, Сербии и Южной Осетии.

До этого авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи» торжественно завершили парад Победы, совершив пролет над Красной площадью. Праздничное авиашоу в небе над столицей стало финальным аккордом военного парада в честь 81-й годовщины Победы.