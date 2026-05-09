Пилотажные группы завершили праздничный парад пролетом над Красной площадью

Авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи» торжественно завершили парад Победы, совершив пролет над Красной площадью. Праздничное авиашоу в небе над столицей стало финальным аккордом военного парада в честь 81-й годовщины Победы. Самолеты раскрасили небо над площадью в цвета российского триколора.

Также во время трансляции парада Победы на Первом канале были продемонстрированы кадры реальной боевой работы расчетов беспилотных летательных аппаратов «Герань» и «Иноходец» ВС РФ. Участие современной беспилотной авиации стали частью праздничного эфира, посвященного торжественному шествию. Солдаты войск беспилотных систем впервые прошли на Красной площади в рамках парада вместе с участниками СВО.

До старта шествия глава государства Владимир Путин пообщался с ветеранами, находившимися вместе с ним на центральной трибуне, пожал им руки и побеседовал с каждым. Среди почетных гостей были участники Великой Отечественной войны Нина Михайловна Данилкович, Степан Гаврилович Едыкин, Семен Яковлевич Люлько и Константин Сергеевич Федотов.