В рамках парада Победы продемонстрировали работу боевых БПЛА

Во время трансляции парада Победы на Первом канале были продемонстрированы кадры реальной боевой работы расчетов беспилотных летательных аппаратов «Герань» и «Иноходец» ВС РФ. Уникальные кадры применения современной беспилотной авиации стали частью праздничного эфира, посвященного торжественному шествию на Красной площади.

В Минобороны РФ уточнили, что колонна военной техники в этом году участия в параде принимать не будет. А вот воздушная часть ожидается — к празднику подготовились самолеты пилотажных авиагрупп, а также штурмовики Су-25, которые завершат парад, раскрасив небо над Москвой в цвета российского флага.

До этого президент Владимир Путин выступил на параде Победы на Красной площади с речью и заявил, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма во время Великой Отечественной войны и спас не только свою страну, но и мир.

До этого парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на центральной площади Новосибирска. Торжественное мероприятие началось с церемонии выноса знамен под музыку композиции Александрова и Лебедева-Кумача «Священная война».