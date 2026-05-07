История парадов Победы: как менялись, зачем нужны и кто участвует

За последние годы мы привыкли, что 9 мая по Красной площади в Москве, да и по центру многих других городов России, идут военные в парадной форме. Однако так было далеко не всегда. Раньше парад проводился не каждый год. В этой статье попробуем разобраться в долгой истории парада Победы в СССР и современной России.

24 июня 1945 года: первый Парад Победы на Красной площади

Когда начали проводить парады Победы?

Самый первый, легендарный смотр войск состоялся вовсе не 9 мая, а через полтора месяца после капитуляции Германии. Это была личная инициатива Иосифа Сталина, пожелавшего закрепить триумф. Подготовка велась в строжайшей секретности и в кратчайшие сроки: всего за месяц пошиты тысячи комплектов обмундирования, а сводные полки фронтов ежедневно тренировались по десять часов. Дискуссии о том, когда начали проводить парады Победы, всегда возвращают нас к этому дождливому июньскому утру, когда маршал Георгий Жуков на белом коне Кумире выехал из Спасских ворот под «Славься» Михаила Глинки. А командовал парадом другой маршал — Константин Рокоссовский.

Погода в тот день выдалась ненастной, но это не помешало провести грандиозное торжество. В тот день по площади прошли 12 сводных полков, представлявших все фронты, а также военно-морской флот. Кульминацией стал выход батальона, несшего 200 знамен и штандартов поверженных нацистских дивизий. Под дробь барабанов их бросали на специальный деревянный помост у Мавзолея, что символизировало окончательное сокрушение врага. История парада Победы в СССР хранит детали о том, как именно подбирали участников парада. Они должны были соответствовать жестким критериям: быть не ниже 176 см ростом и иметь боевые награды. Это был парад победителей в самом буквальном смысле — людей, которые лично освобождали свою страну и Европу, сражались с японцами на Дальнем Востоке.

Церемония повержения немецких знамен и штандартов к подножию Мавзолея В.И. Ленина. Фото: Макс Альперт/РИА Новости

Почему парады не проводились до юбилейного 1965 года

После грандиозного шествия 1945 года традиция прервалась почти на два десятилетия. Многие задаются вопросом: когда начали проводить парады Победы на регулярной основе? До 1965 года такие торжественные шествия не планировались. А в 1947 году Иосиф Сталин и вовсе подписал указ, согласно которому 9 мая перестало быть выходным днем. Причин для этого было несколько. В первую очередь, необходимо было восстанавливать страну, и грандиозные торжества становились непозволительной роскошью.

Кроме того, это было связано с политическими настроениями. Сталин старался минимизировать значимость своих выдающихся полководцев, таких как Георгий Жуков, и делал акцент на роли Верховного главнокомандующего в Победе.

Ситуация изменилась лишь в 1965 году, при Леониде Брежневе, когда празднованию 20-летия Победы решили придать особый статус. Именно тогда 9 мая снова стало выходным днем, а на Красную площадь впервые вынесли Знамя Победы. Принимал парад еще один маршал и герой войны — Родион Малиновский. А Знамя Победы несли участник штурма Рейхстага Константин Самсонов, а также Михаил Егоров и Мелитон Кантария.

Прослеживая изменения парада по годам, мы видим, что юбилей 1965 года стал переломным моментом, когда оформился современный ритуал: минута молчания, торжественное возложение венков и признание огромной роли ветеранов в жизни общества. До распада Союза военные смотры на Красной площади проводились лишь в юбилейные даты — в 1975, 1985 и 1990 годах. Только после пятидесятилетия Победы в 1995-м парад стал ежегодным событием.

Военный парад на Красной площади, посвященный 20-летию Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне Фото: Василий Малышев/РИА Новости

Состав «коробок»: как менялись люди и техника от Сталина до наших дней

Если взглянуть на кадры хроники разных лет, можно увидеть, как стремительно эволюционировали вооруженные силы. В 1945 году основу составляли легендарные танки Т-34 и гвардейские минометы «Катюша» на шасси грузовиков «Студебекер». Состав парадных расчетов и техники последних лет включал в себя беспилотники и новейшие танки «Армата». Но менялось не только железо. Разбирая изменения парада по годам, специалисты отмечают, что трансформировался и сам облик участника. В первом параде участвовали прославленные фронтовики. Со временем, к сожалению, ветеранов становилось все меньше, и парадные расчеты все больше комплектовались курсантами и действующими военнослужащими.

Кроме того, в советское время «коробки» состояли исключительно из мужчин-военнослужащих, прошедших суровую школу службы. Сегодняшний парад — это гораздо более многогранное зрелище. С 2016 года полноправными участниками шествия стали женщины-военнослужащие. В строй встали казаки, расчеты военной полиции, сотрудники МЧС и Росгвардии. Если рассматривать изменения парада по годам более детально, стоит упомянуть участие авиации, которая стала регулярным гостем над Красной площадью с 2005 года. Теперь пролет стратегических бомбардировщиков и пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи», рисующих на небе триколор, является эффектным элементом смотра.

Самоходные артиллерийские установки движутся к Красной площади по улице Горького Фото: Яков Халип/РИА Новости

Почетные гости парада Победы: ветераны, волонтеры, кадеты

Парад — это не только те, кто чеканит шаг, но и те, кто наблюдает за ним с гостевых трибун. Список тех, кого приглашают на парад Победы, за десятилетия претерпел значительные изменения. В советские годы трибуны занимали высшие партийные чины, дипломаты и сотни героев войны. Время неумолимо, и количество свидетелей тех событий сокращается.

Сегодня вопрос о том, кого приглашать на парады Победы в качестве главных гостей, решается с особым трепетом: ветеранов Великой Отечественной сопровождают волонтеры Победы и медики, обеспечивая им максимальный комфорт. На трибунах можно увидеть детей и внуков победителей.

Помимо фронтовиков, на трибунах все чаще можно увидеть представителей новых поколений героев — участников современных локальных конфликтов, выдающихся ученых, врачей и космонавтов. Также почетные места занимают лучшие кадеты и курсанты военных училищ, заслужившие право увидеть парад вживую благодаря успехам в учебе. Нередко в списках тех, кого приглашают посмотреть парад Победы с трибун, значатся и лидеры иностранных делегаций, что подчеркивает международный статус праздника и общую роль союзников в разгроме нацизма.

Ветераны на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Зачем нужен Парад Победы: связь поколений и память

Зачем нужен парад Победы? Каково его значение для современной России? Эти вопросы неизменно вызывают дискуссии. Торжественный смотр критикуют за высокую стоимость затрат. В то же время Парад Победы в современной России за прошедшие годы превратился в традицию. Он помогает сохранить память о Великой Отечественной войне. Парад служит напоминанием о том, какую цену заплатил советский народ за право существовать. Важно помнить не только о том, когда начали проводить парады Победы, но и о том, какой ценой досталась возможность организовывать их сегодня.

Зачем еще нужен парад Победы? Еще одно значение торжественного смотра выделяют политологи, и оно геополитическое. Парад — это демонстрация мощи армии. Мы видим, как изменения парада по годам отражают развитие технологий: от механических хронометров до цифровых систем управления огнем. Но неизменным остается одно — минута молчания в память о павших героях и крик «Ура!» победителям.

В 2026 году парад Победы традиционно начнется в 10:00. Его регламент в этот раз изменили: кадеты и курсанты военных училищ участвовать в смотре не будут. Колонны техники по центру Москвы тоже не поедут. А вот авиационная часть останется без изменений.

Читайте, как пекли хлеб в блокадном Ленинграде, в нашей статье.