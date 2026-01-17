«125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам»: как пекли хлеб в Ленинграде

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. До 18 января 1943 года, когда в результате операции «Искра» произошел прорыв, город был плотно окружен фашистскими войсками. Однако там продолжали жить и бороться за победу сотни тысяч ленинградцев: работали оборонные предприятия, госпитали, детские сады, музеи, библиотеки. Вся жизнь города была подчинена двум задачам: сделать все для победы и выжить. При этом поставки продовольствия в город были существенно затруднены, а в начале блокады практически отсутствовали. Когда начала работу Дорога жизни, в город первым делом повезли муку, потому что до полного снятия блокады, которое произошло только 27 января 1944 года, главным продуктом питания в осажденном городе оставался хлеб. Сегодня мы расскажем, из чего его готовили и как пекли.

Нормы выдачи хлеба в блокадном Ленинграде

Карточная система на продукты была введена в Северной столице вскоре после начала войны. Карточки, по которым выдавалась норма хлеба, появились у горожан уже 18 июля 1941 года. Сначала в день рабочим горячих цехов полагался 1 кг хлеба, простым рабочим — 800 г, служащим — 600 г, детям и иждивенцам — по 400 г.

Как и во всех мегаполисах, в Ленинграде не было больших запасов продуктов — в мирное время их регулярно подвозили. Так, например, на Бадаевских складах, которые разбомбили в сентябре фашисты, запасов продовольствия было не более чем на трое суток для всего города.

Когда Ленинград оказался в кольце, продукты очень быстро стали заканчиваться. В первые три месяца блокады размер хлебной пайки для блокадников сокращался пять раз. Хлеб был почти единственным продуктом питания, который можно было купить в самый тяжелый период блокады — зимой 1941–1942 года. С 20 ноября по 25 декабря 1941 года размеры пайки хлеба достигали критических — по 375 г для тех, кто трудился в горячих цехах, 250 г — для инженерно-технических работников и прочих рабочих и по 125 г — для всех остальных категорий блокадников. Эта норма хлеба выдавалась на сутки.

Конечно, кроме хлебных, ленинградцам выдавались карточки на крупы, сахар, мясо, масло. Однако в магазинах этих товаров чаще всего не было. Помимо хлеба, горожане употребляли в пищу все, что можно было съесть: снимали со стен обои и соскребали с них клей, который раньше замешивали на основе муки. Похожий клей добывали из переплетов книг. Варили и ели кожаные ремни и сапоги. Популярностью пользовалась дуранда — жмых отходов маслобойного производства. В столовых при некоторых предприятиях можно было получить тарелку так называемого супа: отвара из крупы или овощей. Однако основным продуктом питания в блокаду оставался хлеб. Но это был совсем не тот хлеб, который мы видим в магазинах сейчас.

Рецепт блокадного хлеба Фото: Алексей Варфоломеев/РИА Новости

Рецепт блокадного хлеба

В первые дни блокады хлеб продолжали выпекать из пшеничной муки. Затем в ход пошла ржаная, овсяная (из фуражного зерна для лошадей), соевая, кукурузная, ячменная и солодовая (из сырья пивных заводов). Чтобы добыть муку, рабочие мукомольных заводов сметали пыль со стенок и потолков бункеров, где хранились запасы в мирное время. Мучную пыль выбивали и из мешков, в которых ранее хранилась продукция. Однако очень быстро в состав хлеба пришлось добавлять различные заменители, чтобы увеличить его объем. В разное время в состав блокадного хлеба входили:

жмых подсолнуха, льна, конопли, кокоса;

мясокостная мука;

корьевая мука;

рисовая лузга;

отруби;

ржаной и ячменный солод;

сосновый луб;

семена лебеды;

гидроцеллюлоза.

И если солод, ячмень и фуражный овес на мукомольные заводы привозили из существовавших запасов, то так называемую корьевую муку доставали со дна Ладоги. Когда начала работу Дорога жизни, машины регулярно уходили под лед во время оттепелей или из-за обстрелов. Мешки с мукой, попадая в воду, промокали не полностью. Позже их доставали из-подо льда, отвозили в город, сушили, разбивали корку и перемалывали ее. Вместе с обычной мукой, сохранявшейся в середине мешка, корьевая мука шла в тесто для блокадного хлеба.

В самый тяжелый период блокады — с ноября 1941 года по февраль 1942 года — рецепт блокадного хлеба включал в себя:

обойная мука (молотое неочищенное зерно) — около 55%;

овсяная (кукурузная, ячменная или другая) мука — до 30%;

жмых — 10%;

солод — до 3%;

соль — около 2–3%.

В течение непродолжительного времени в этот период в состав хлеба входили до 10% целлюлозы и мучная пыль, выбитая из мешков и собранная со стен хранилищ.

Отдельную сложность составлял процесс выпечки: без закваски такое тесто не поднималось, а обычная не действовала, поэтому ленинградским ученым пришлось в кратчайшие сроки вывести новый штамм дрожжей. Но, по воспоминаниям блокадников, которые можно прочесть в знаменитой «Блокадной книге» Алеся Адамовича и Даниила Гранина, блокадный хлеб по консистенции больше всего напоминал сырую глину. Несмотря на то что хлебозаводы в Ленинграде оставались единственными предприятиями, электроэнергия на которые подавалась всегда, даже когда приходилось останавливать оборонное производство, мощностей не хватало, поэтому хлеб в первую блокадную зиму нередко оставался сырым внутри.

Нормы выдачи хлеба в блокадном Ленинграде Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Как ели блокадный хлеб

На день служащий, иждивенец или ребенок получал 125 г хлеба. Из-за того, что он был очень сырым и тяжелым, кусочек получался очень маленьким. Тем не менее это была суточная пайка: иную еду, как правило, достать было невозможно. Кто-то съедал свой кусок хлеба сразу, нередко — прямо у прилавка магазина. Те, кто так делал, обычно умирали быстрее всего от голода. Другие отщипывали хлеб маленькими кусочками и подолгу его сосали, растягивая на целый день. Однако врачи рекомендовали делить порцию хлеба ровно на несколько приемов пищи.

Выдающаяся актриса Алиса Фрейндлих, которая пережила блокаду, рассказывала, что их семью спасла от голодной смерти в первую блокадную зиму бабушка — мать отца, немка по происхождению, отличавшаяся железной дисциплиной. Она получала хлебный паек на всю семью, запирала хлеб в шкафу и выдавала пайку несколько раз в день строго по часам.

Увеличение норм выдачи хлеба

С 25 декабря 1941 года начала действие ледовая переправа через Ладожское озеро, получившая название Дорога жизни. Ежедневно под обстрелами и бомбежками в Ленинград стали доставлять продукты. Минимальные суточные нормы хлеба были увеличены с 25 декабря 1941 года до 200 г, с 24 января 1942 года — до 250 г, а с 11 февраля — до 300 г. В магазинах стали периодически появляться и другие продукты, которые можно было выкупить по карточкам. Однако, несмотря на увеличение норм выдачи хлеба, многие ленинградцы уже не смогли оправиться от дистрофии. В декабре 1941 года в городе умерло почти 53 тысячи человек. В январе и феврале 1942 года — почти 200 тысяч ленинградцев. Исследователи пришли к выводу, что 97% ленинградцев скончались от голода.

