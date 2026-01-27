Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 10:40

Суд в Петербурге арестовал пенсию и квартиру тяжелобольной блокадницы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Суд в Санкт-Петербурге наложил арест на пенсию и квартиру 87-летней блокадницы и ветерана труда из-за долгов ее сына, сообщает KP.RU. По словам мужчины, — архитектора по профессии — произошедшее связано с его многолетним спором с руководительницей стоматологической клиники.

Он рассказал, что предпринимательница обратилась за услугами, но позже обвинила в невыполнении работ по договору. Мужчина с 2020 по 2023 год каждый месяц переводил матери около 100 тыс. рублей на ее лечение и уход, но эти переводы оппоненты петербуржца сочли попыткой скрыть средства.

В апелляции нашлись люди, у которых рука не дрогнула. <...> Судья апелляционной инстанции практически дословно написал, что я не доказал, что сам, без медперсонала, не могу менять подгузники и давать лекарства лежачей больной блокаднице, — объяснил он.

В итоге судебный акт о взыскании с блокадницы 3,5 млн рублей вступил в законную силу, а следом — арест на ее пенсию и имущество. Все, что ей оставили — это прожиточный минимум в размере 17 754 рубля, уточнил мужчина. Он обратился в прокуратуру города, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что более тысячи жителей блокадного Ленинграда, имеющих инвалидность, начали получать вторую пенсию. По данным Соцфонда, это стало возможным благодаря упрощению порядка присвоения почетного статуса, принятого в октябре 2025 года.

