Тысяча ветеранов-блокадников получат вторую пенсию

Более тысячи жителей блокадного Ленинграда, имеющих инвалидность, начали получать вторую пенсию, рассказали РИА Новости в Соцфонде. Это стало возможным благодаря упрощению порядка присвоения почетного статуса, принятого в октябре прошлого года.

Теперь знак «Жителю блокадного Ленинграда» выдается без учета продолжительности пребывания в осажденном городе, что расширило круг получателей федеральных льгот. Выплаты назначены автоматически на основании данных комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

В октябре прошлого года почетный статус начали присваивать в упрощенном порядке — без учета продолжительности пребывания в условиях блокады. Благодаря этому еще больше граждан получило право на различные льготы, — сообщили в пресс-службе Соцфонда.

Помимо пенсионных начислений, ветераны имеют право на ежемесячные денежные выплаты и дополнительное материальное обеспечение по указу президента. В результате индексаций средний доход блокадников к началу 2026 года превысил 59 тыс. рублей. В ведомстве добавили, что после январского повышения страховых пенсий в феврале ожидается плановая индексация социальных выплат для этой категории граждан.

Ранее Соцфонд России обновил пенсии для 400 тыс. россиянок, воспитавших пятерых и более детей. По данным ведомства, процесс стоит в приоритете и ведется даже в праздничные дни. Большую часть пенсий пересчитали без подачи заявления.