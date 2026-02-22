«Ходят тут всякие»: в городе на Неве маньяк убил двух девочек и блокадницу

В середине 1980-х на фоне роста преступности в СССР в Ленинграде произошла серия квартирных краж с убийствами. Вором оказался сексуальный маньяк, которого затравили родственники. Как задержали серийника, сколько жертв на его счету — в материале NEWS.ru.

Что известно об убийствах квартирного вора в Ленинграде

Как следует из материалов уголовного дела, весной 1986 года ленинградский маньяк убил троих человек, еще один выжил. Его жертвами были дети и пенсионерка.

По данным следствия, первое нападение произошло в феврале 1986-го. Преступник выследил десятилетнего мальчика, который шел к себе домой, пока родители были на работе. В квартире никого не оказалось, поскольку школьник не позвонил в дверь, а открыл ее своим ключом.

Злоумышленник зашел в жилище, попросив мальчика дать ему кусок бумаги и ручку, чтобы якобы написать записку соседям. Убедившись в том, что ребенок дома один, мужчина несколько раз ударил его отверткой в голову и грудь. Затем нападавший обчистил жилище, забрав деньги и ценные вещи. Уходя, вор затушил сигарету о тело школьника. Мальчик выжил, притворившись мертвым.

Первое убийство произошло 7 апреля 1986 года в историческом городском районе Охта. Жертвой маньяка стала девятилетняя девочка, которую он также выследил. Попав в квартиру, мужчина надругался над школьницей, после чего убил ее отверткой. Затем он забрал деньги, украшения, книги и детские игрушки, в том числе кубик Рубика.

Специалисты насчитали не менее 30 ранений на трупе ребенка. «Потерпевшей <…> причинены множественные колото-резаные ранения шеи, груди, живота и рук. Смерть наступила в результате повреждения жизненно важных органов на фоне острой кровопотери. Имеются следы изнасилования», — следовало из заключения судебно-медицинской экспертизы.

Вскоре Ленинград потрясло убийство пенсионерки-блокадницы. Маньяк зашел в подъезд в поисках новой жертвы и столкнулся с пожилой женщиной, которая выносила мусор. Увидев подозрительного незнакомца, она произнесла: «Ходят тут всякие». Мужчина озверел от этих слов и более 50 раз ударил пенсионерку отверткой. При этом он ничего не похитил из ее квартиры.

Третье убийство произошло 20 мая 1986 года. В тот день маньяк под видом работника детской библиотеки попал в квартиру, где находилась пятилетняя девочка. Убедившись, что ребенок был дома один, преступник расправился с ним. Затем он устроил в квартире погром, размазав по стенам зеленку. Убийца забрал с собой деньги, ювелирные изделия, пластмассовые фигурки индейцев, а также шесть томов сказок «Тысяча и одна ночь», изданных в Душанбе.

Как начались поиски убийцы в Ленинграде

По словам бывшего начальника убойного отдела ленинградского уголовного розыска Александра Малышева, после первого убийства сыщики обратили внимание на то, что именно злодей выносил из квартир.

«Сумбурный был набор [похищенного]. Явно не какого-то серьезного грабителя, а характерный для юношеского возраста», — вспоминал он в программе «Следствие вели» с Леонидом Каневским.

На месте первого убийства эксперты обнаружили след от кроссовка Adidas. Первое время они полагали, что в квартиру забрался юноша-отморозок. По другой версии, убийство мог совершить психопат более старшего возраста. Но поиски душегуба среди трудных подростков, пьяниц, дебоширов и тех, кто состоял на учете у психиатров, не принесли результатов.

Изучая похожие преступления, оперативники обратили внимание на историю выжившего мальчика, который первым пострадал от рук маньяка. В тот момент сыщики лишь предполагали, что речь идет о серийном убийце. Школьник заявил, что его истязатель — молодой человек в белых кроссовках. При этом он не смог в деталях описать внешность нападавшего.

Что помогло следователям выйти на след маньяка

После третьего убийства соседка погибшей девочки рассказала милиции, что в день трагедии к ней домой заходил подозрительный молодой человек. Дверь открыл ее сын, и мужчина представился ему сотрудником библиотеки. Увидев мать ребенка, он испугался и попросил позвонить по домашнему телефону. Но, как вспоминала женщина, «библиотекарь» набирал цифры на диске аппарата наугад, после чего извинился за беспокойство и поспешил удалиться.

Свидетельница в деталях описала приметы молодого человека, который был стильно одет для того времени. Со слов женщины, на нем были кожаная куртка, импортные джинсы и кроссовки. По описаниям соседки в милиции составили фоторобот убийцы, но его нашли благодаря другой детали.

Оперативники выяснили, что убийца крадет в том числе редкие книги. Они решили дать в газету заметку о том, что у граждан начинается скупка таких изданий. Маньяк отнес в букинистический магазин шесть томов сказок «Тысяча и одну ночь», похищенных после третьего убийства. Продавец, листая редкую книгу, увидел пятна крови на одной из страниц и тут же обратился в милицию.

Сыщикам не составило труда найти подозреваемого, поскольку его паспортные данные находились в базе магазина. По ним следователи вышли на 24-летнего жителя Северной столицы Михаила Макарова.

После задержания молодой человек признался в четырех убийствах (маньяк полагал, что мальчик, которого он истыкал отверткой, погиб). Кроме того, Макарова опознала свидетельница, к которой он приходил под видом библиотекаря. В принадлежащей ему подсобке были обнаружены похищенные у убитых вещи. Часть украденного он успел продать (занимался спекуляцией) и подарить родственникам.

Что известно о жизни преступника до серии убийств

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Макаров родился 12 марта 1962 года в Ленинграде. После окончания восьми классов школы он поступил в ПТУ, затем отслужил в армии. Молодой человек был членом Комсомола.

Демобилизовавшись, Макаров устроился на работу путевым монтером в организацию «Ленгидроэнергоспецстрой». Он также женился, но не был счастлив в браке. Молодожены жили с родственниками супруги, которые упрекали избранника девушки в том, что у него нет своего жилья. Мужчину постоянно гнобили, называя нахлебником, паразитом и лузером.

Бытовой прессинг повлиял на то, что молодой человек стал серийным убийцей. Макаров признался, что на преступление его толкнуло желание добыть деньги для покупки кооперативной квартиры.

По словам обвиняемого, с юношеских лет он увлекался чтением детективов и решил «испытать те же чувства, что и преступники, убийцы, а также насильники». Мужчина хотел лишить жизни тещу с тестем, но побоялся пойти на этот шаг, осознавая, что в таком случае окажется в числе главных подозреваемых.

Что стало с ленинградским маньяком после задержания

Макарова признали вменяемым в момент совершения преступлений. В ноябре 1987 года суд приговорил его к смертной казни за три убийства и одно покушение.

Маньяк просил суд помиловать его и отправить в Афганистан для участия в военной операции СССР. Но попытка обжаловать приговор не увенчалась успехом, и в 1988 году Макарова расстреляли в ленинградском СИЗО «Кресты».

