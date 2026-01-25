Душил, насиловал, глумился над трупами: как маньяк шесть лет кошмарил Урал

В Свердловской области на протяжении шести лет орудовал маньяк, который убивал и насиловал детей, а также девушек. Он выходил на «охоту» раз в год, после чего на несколько месяцев залегал на дно. Силовики задерживали по ошибке других людей и обвиняли их в преступлениях, в результате чего двое невиновных погибли в заключении. Кем оказался уральский педофил, как сыщики вышли на его след — в материале NEWS.ru.
Как вместо маньяка расстреляли невиновного человека
30 апреля 1982 года Свердловск содрогнулся от ужасной новости. В лесополосе недалеко от автобусной остановки «Контрольная» на востоке города обнаружили заваленный ветками труп пятиклассницы Елены М. Девочка была изнасилована и задушена собственным пионерским галстуком. Рядом с ней лежал школьный рюкзак, в котором не было пенала и нескольких учебников. Позже выяснилось, что убийца забрал их себе в качестве трофея.
Спустя несколько дней милиционеры задержали ранее судимого Григория Хабарова. На него написала заявление жительница Свердловска, обвинив в изнасиловании. У 28-летнего мужчины были проблемы с ментальным здоровьем. Оперативники, надавив на Хабарова, добились от него признательных показаний в расправе над пятиклассницей. Мужчину отдали под суд, хотя его мать заявила, что в день преступления он весь день находился дома, а обвиняемый не смог указать место, способ убийства и описать внешность девочки.
Результаты проведенной экспертизы показали, что образцы биологического материала насильника якобы соответствуют группе крови подозреваемого (впоследствии выяснилось, что это неправда). Знакомые обвиняемого дали противоречивые показания, заявив, что видели его в конце апреля рядом с местом преступления.
В марте 1983 года Хабарова приговорили к смертной казни за изнасилование и убийство школьницы, покушение на изнасилование другой потерпевшей и избиение третьей. Умственно отсталого мужчину расстреляли в апреле 1984-го.
Кто еще попал за решетку вместо свердловского серийного убийцы
7 августа 1983 года неподалеку от той же автобусной остановки была найдена мертвой 22-летняя студентка Гульнара Якупова, приехавшая в Свердловскую область из Башкортостана. Девушка тоже была изнасилована и задушена, на этот раз ремнем. Убийца спрятал ее труп в кустах, а вещи разбросал рядом в зарослях малины. Тело Якуповой пролежало там два месяца. Ее родные не сразу забили тревогу, так как проживали в соседнем регионе и не знали о ее исчезновении.
Третьей жертвой маньяка стала пятиклассница Наталья Л., которая погибла 11 мая 1984 года. Преступник напал на нее в той же лесополосе на востоке города, изнасиловал, задушил и надругался над трупом. Маньяк раскидал одежду школьницы на некотором расстоянии от места убийства, а тело сбросил в водоем. Извращенец забрал себе ее пенал с фломастерами.
Соседки по общежитию Якуповой сообщили следователям, что она жаловалась на приставания некоего Михаила Титова. Он слишком настойчиво вел себя по отношению к девушкам на улицах, за что его задержали в мае 1984 года. Проверив данные о молодом человеке, оперативники выяснили, что он состоял на учете у психиатра. Это не помешало им состряпать против Титова уголовное дело об убийстве и заставить его написать явку с повинной. При этом мужчина признался в расправе над Якуповой и Натальей Л.
На допросах и следственных экспериментах Титов не мог толком рассказать подробности вменяемых ему преступлений, а также показать места убийств. Чтобы подтвердить виновность молодого человека, оперативники нашли свидетельницу, которая утверждала, что якобы видела его в день преступления в окрестностях злосчастной остановки. Вскоре выяснилось, что эта женщина была частой пациенткой городской психбольницы.
Титова забили до полусмерти в камере СИЗО. Он попал в больницу, где вскоре умер от полученных травм. За это преступление начальник изолятора был снят с должности, а дела об убийствах Якуповой и Натальи Л. закрыли из-за смерти обвиняемого.
Как милиция задержала двух невиновных молодых людей в Свердловске
6 мая 1985 года на берегу озера в лесопарке на востоке Свердловска маньяк изнасиловал и задушил 21-летнюю студентку художественного училища Ларису Дячук. Он надругался над трупом и раскидал в окрестностях одежду и личные вещи убитой, в том числе краски для рисования. В качестве трофеев убийца забрал принадлежавшие жертве медицинский скальпель, медальон, кольцо и наручные часы.
Через месяц после расправы над Дячук милиция задержала двух несовершеннолетних братьев Яшкиных. Находясь под давлением сыщиков, они признались в убийстве и соврали, что совершили его вместе с некими знакомыми. Одного из подростков запугали, сказав, что в случае дачи признательных показаний его тут же отпустят под подписку о невыезде. В противном случае он отправится в камеру к матерым уголовникам, которые надругаются над ним.
Тем не менее факты и показания подростков не соответствовали действительности, а также пестрили несостыковками. В итоге Яшкиных отпустили осенью 1985 года. В то же время милиция задержала кочегара Ивана Антропова по подозрению в убийстве Дячук. Согласно заключению экспертов, на его куртке было обнаружено пятно краски, якобы идентичной той, что была найдена среди вещей убитой. Результаты повторной экспертизы показали, что это не так.
Несмотря на явные нестыковки, дело Антропова дважды передавали в суд и возвращали на доследование. Мужчина просидел в СИЗО около 10 месяцев, до мая 1986 года, пока маньяк не совершил новое убийство.
Как милиция вышла на след свердловского маньяка
Пятое по счету убийство произошло рядом с остановкой «Контрольная» 26 мая 1986 года. Маньяк изнасиловал и задушил студентку Ольгу Тимофееву. Трофеями серийника стали золотое кольцо, наручные часы и брюки жертвы.
После этого убийства в милиции поняли, что непрекращающиеся злодеяния в окрестностях остановки «Контрольная» — звенья одной цепи. Старший оперуполномоченный свердловского УВД Юрий Коковихин поднял в Верх-Исетском РОВД уголовные дела последних лет и рапортовал вышестоящему руководству, что убийства совершил один человек. Он предложил организовать единую оперативно-следственную группу для розыска маньяка.
Однако действия Коковихина указывали на ошибки и недоработки следствия. Никто не хотел, чтобы об этом стало известно широкой публике, ведь это грозило недобросовестным работникам правоохранительных органов уголовными делами. В итоге Коковихина отстранили от расследования и уволили из милиции.
Тем не менее после гибели Тимофеевой на поиски убийцы были брошены силы всех райотделов правоохранительных органов Свердловска. Окрестности остановки «Контрольная» регулярно патрулировали усиленные наряды с засадами. Судя по всему, это заметил маньяк, который изменил географию преступлений.
22 мая 1987 года он совершил очередное преступление в другом месте — в Железнодорожном районе Свердловска. Маньяк расправился с 19-летней студенткой Еленой Кук, бросив обезображенный труп рядом с железной дорогой.
В обкоме КПСС потребовали скорейшего задержания извращенца. Сыщики арестовали за подделку документов отца подозреваемых в предыдущем убийстве подростков Яшкиных и добились от него явки с повинной. Тем не менее они не смогли доказать его причастность к серии преступлений.
После убийства Кук оперативники установили, что жертву маньяка обнаружил некий Карасев, страдавший от ментального расстройства. Сыщики решили задержать его и еще двух душевнобольных граждан — Галиева и Водянкина. Все они на допросах стали признаваться в расправе над девушкой, а Водянкин взял на себя смерть пяти других жертв. Но как и остальные подозреваемые, непричастные к серии злодейств в Свердловске, они не смогли подробно рассказать о преступлениях.
25 апреля 1988 года маньяк совершил убийство в парке имени Маяковского — одном из главных мест отдыха жителей уральской столицы. Убийца задушил молодую женщину и попытался ее изнасиловать. Он забрал у нее наручные часы, золотое кольцо, бумажник и очки.
Как сыщики поймали свердловского маньяка
Из материалов уголовного дела следует, что серийный убийца попался в руки правосудия, когда попытался спрятать тело последней жертвы в парке Маяковского. Его заметил выпускник Свердловского архитектурного института, лейтенант внутренней службы МВД Евгений Мордвяник.
Поскольку он был без оружия, а встретившийся ему на пути мужчина тащил за собой труп девушки в безлюдном месте, любое резкое движение могло закончиться непредсказуемо. Осознавая это, сотрудник милиции не стал лезть на рожон. Он добежал до близлежащей трассы, остановил легковой автомобиль УАЗ и обратился к шоферу с просьбой о помощи. Они вместе скрутили преступника.
Задержанным оказался 41-летний местный житель Николай Фефилов. В отделе милиции у него изъяли украденные у убитой вещи. В скором времени преступник признался во всех семи убийствах, в том числе в том, за которое расстреляли Хабарова. При обыске в квартире и на рабочем месте Фефилова нашли вещи погибших, которые опознали их родственники и знакомые.
На дворе был период перестройки и гласности, поэтому новость о задержании маньяка, несколько лет держащего в ужасе город-миллионник, не стали заметать под ковер. 7 мая 1988-го о поимке Фефилова написала газета «Советская Россия».
По версии следствия, в 1982–1988 годах маньяк из Свердловска убил семь человек, в том числе двоих детей. Он орудовал раз в год, подкарауливал жертв в парках или лесных массивах, душил их и насиловал.
Что известно о жизни маньяка Фефилова
Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Фефилов родился 24 июля 1946 года в Свердловске. Он рос обычным ребенком. Окончив школу, пошел служить в армию. Вернувшись на гражданку в 1966 году, молодой человек влюбился в девушку, которая жила в его доме. Однако она отвергла его ухаживания.
Через несколько лет Фефилов женился на другой избраннице. Он работал печатником в типографии газеты «Уральский рабочий», не имел проблем с законом, вел тихую жизнь и не привлекал к себе особого внимания. Когда у Фефилова родились дети, в семье начались ссоры на бытовой почве, в частности из-за квартирного вопроса. Жена постоянно упрекала мужа, что он плохо работает, из-за чего они вынуждены ютиться в коммуналке.
По словам Фефилова, он совершил первое убийство после того, как в семье разгорелся очередной скандал. Выйдя из себя, он вышел на улицу и наткнулся в лесополосе на ученицу пятого класса. Жестоко убив девочку, мужчина вернулся домой как ни в чем не бывало. Затем он вышел на «охоту» в следующем году. Фефилов часто возвращался на места своих преступлений.
Что стало с маньяком Фефиловым после задержания
Пока сыщики готовили дело Фефилова для передачи в суд, в свердловском СИЗО у маньяка возник конфликт с другим подследственным — животноводом совхоза «Первоуральский» Карпенко. Следователи обвиняли его в изнасилованиях, развратных действиях, мошенничестве и ношении холодного оружия. Сокамерник задушил серийного убийцу 30 августа 1988 года, после чего дело Фефилова прекратили в связи с гибелью обвиняемого.
В 1989-м Хабарова посмертно реабилитировали. Убивший Фефилова Карпенко был осужден на 10 лет, а в 1996 году сбежал из колонии. Его дальнейшая судьба неизвестна.
