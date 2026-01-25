Душил, насиловал, глумился над трупами: как маньяк шесть лет кошмарил Урал

В Свердловской области на протяжении шести лет орудовал маньяк, который убивал и насиловал детей, а также девушек. Он выходил на «охоту» раз в год, после чего на несколько месяцев залегал на дно. Силовики задерживали по ошибке других людей и обвиняли их в преступлениях, в результате чего двое невиновных погибли в заключении. Кем оказался уральский педофил, как сыщики вышли на его след — в материале NEWS.ru.

Как вместо маньяка расстреляли невиновного человека

30 апреля 1982 года Свердловск содрогнулся от ужасной новости. В лесополосе недалеко от автобусной остановки «Контрольная» на востоке города обнаружили заваленный ветками труп пятиклассницы Елены М. Девочка была изнасилована и задушена собственным пионерским галстуком. Рядом с ней лежал школьный рюкзак, в котором не было пенала и нескольких учебников. Позже выяснилось, что убийца забрал их себе в качестве трофея.

Спустя несколько дней милиционеры задержали ранее судимого Григория Хабарова. На него написала заявление жительница Свердловска, обвинив в изнасиловании. У 28-летнего мужчины были проблемы с ментальным здоровьем. Оперативники, надавив на Хабарова, добились от него признательных показаний в расправе над пятиклассницей. Мужчину отдали под суд, хотя его мать заявила, что в день преступления он весь день находился дома, а обвиняемый не смог указать место, способ убийства и описать внешность девочки.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Результаты проведенной экспертизы показали, что образцы биологического материала насильника якобы соответствуют группе крови подозреваемого (впоследствии выяснилось, что это неправда). Знакомые обвиняемого дали противоречивые показания, заявив, что видели его в конце апреля рядом с местом преступления.

В марте 1983 года Хабарова приговорили к смертной казни за изнасилование и убийство школьницы, покушение на изнасилование другой потерпевшей и избиение третьей. Умственно отсталого мужчину расстреляли в апреле 1984-го.

Кто еще попал за решетку вместо свердловского серийного убийцы

7 августа 1983 года неподалеку от той же автобусной остановки была найдена мертвой 22-летняя студентка Гульнара Якупова, приехавшая в Свердловскую область из Башкортостана. Девушка тоже была изнасилована и задушена, на этот раз ремнем. Убийца спрятал ее труп в кустах, а вещи разбросал рядом в зарослях малины. Тело Якуповой пролежало там два месяца. Ее родные не сразу забили тревогу, так как проживали в соседнем регионе и не знали о ее исчезновении.

Третьей жертвой маньяка стала пятиклассница Наталья Л., которая погибла 11 мая 1984 года. Преступник напал на нее в той же лесополосе на востоке города, изнасиловал, задушил и надругался над трупом. Маньяк раскидал одежду школьницы на некотором расстоянии от места убийства, а тело сбросил в водоем. Извращенец забрал себе ее пенал с фломастерами.

Соседки по общежитию Якуповой сообщили следователям, что она жаловалась на приставания некоего Михаила Титова. Он слишком настойчиво вел себя по отношению к девушкам на улицах, за что его задержали в мае 1984 года. Проверив данные о молодом человеке, оперативники выяснили, что он состоял на учете у психиатра. Это не помешало им состряпать против Титова уголовное дело об убийстве и заставить его написать явку с повинной. При этом мужчина признался в расправе над Якуповой и Натальей Л.

На допросах и следственных экспериментах Титов не мог толком рассказать подробности вменяемых ему преступлений, а также показать места убийств. Чтобы подтвердить виновность молодого человека, оперативники нашли свидетельницу, которая утверждала, что якобы видела его в день преступления в окрестностях злосчастной остановки. Вскоре выяснилось, что эта женщина была частой пациенткой городской психбольницы.

Титова забили до полусмерти в камере СИЗО. Он попал в больницу, где вскоре умер от полученных травм. За это преступление начальник изолятора был снят с должности, а дела об убийствах Якуповой и Натальи Л. закрыли из-за смерти обвиняемого.

Как милиция задержала двух невиновных молодых людей в Свердловске

6 мая 1985 года на берегу озера в лесопарке на востоке Свердловска маньяк изнасиловал и задушил 21-летнюю студентку художественного училища Ларису Дячук. Он надругался над трупом и раскидал в окрестностях одежду и личные вещи убитой, в том числе краски для рисования. В качестве трофеев убийца забрал принадлежавшие жертве медицинский скальпель, медальон, кольцо и наручные часы.

Через месяц после расправы над Дячук милиция задержала двух несовершеннолетних братьев Яшкиных. Находясь под давлением сыщиков, они признались в убийстве и соврали, что совершили его вместе с некими знакомыми. Одного из подростков запугали, сказав, что в случае дачи признательных показаний его тут же отпустят под подписку о невыезде. В противном случае он отправится в камеру к матерым уголовникам, которые надругаются над ним.

Тем не менее факты и показания подростков не соответствовали действительности, а также пестрили несостыковками. В итоге Яшкиных отпустили осенью 1985 года. В то же время милиция задержала кочегара Ивана Антропова по подозрению в убийстве Дячук. Согласно заключению экспертов, на его куртке было обнаружено пятно краски, якобы идентичной той, что была найдена среди вещей убитой. Результаты повторной экспертизы показали, что это не так.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Несмотря на явные нестыковки, дело Антропова дважды передавали в суд и возвращали на доследование. Мужчина просидел в СИЗО около 10 месяцев, до мая 1986 года, пока маньяк не совершил новое убийство.

Как милиция вышла на след свердловского маньяка

Пятое по счету убийство произошло рядом с остановкой «Контрольная» 26 мая 1986 года. Маньяк изнасиловал и задушил студентку Ольгу Тимофееву. Трофеями серийника стали золотое кольцо, наручные часы и брюки жертвы.

После этого убийства в милиции поняли, что непрекращающиеся злодеяния в окрестностях остановки «Контрольная» — звенья одной цепи. Старший оперуполномоченный свердловского УВД Юрий Коковихин поднял в Верх-Исетском РОВД уголовные дела последних лет и рапортовал вышестоящему руководству, что убийства совершил один человек. Он предложил организовать единую оперативно-следственную группу для розыска маньяка.

Однако действия Коковихина указывали на ошибки и недоработки следствия. Никто не хотел, чтобы об этом стало известно широкой публике, ведь это грозило недобросовестным работникам правоохранительных органов уголовными делами. В итоге Коковихина отстранили от расследования и уволили из милиции.

Тем не менее после гибели Тимофеевой на поиски убийцы были брошены силы всех райотделов правоохранительных органов Свердловска. Окрестности остановки «Контрольная» регулярно патрулировали усиленные наряды с засадами. Судя по всему, это заметил маньяк, который изменил географию преступлений.

22 мая 1987 года он совершил очередное преступление в другом месте — в Железнодорожном районе Свердловска. Маньяк расправился с 19-летней студенткой Еленой Кук, бросив обезображенный труп рядом с железной дорогой.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В обкоме КПСС потребовали скорейшего задержания извращенца. Сыщики арестовали за подделку документов отца подозреваемых в предыдущем убийстве подростков Яшкиных и добились от него явки с повинной. Тем не менее они не смогли доказать его причастность к серии преступлений.

После убийства Кук оперативники установили, что жертву маньяка обнаружил некий Карасев, страдавший от ментального расстройства. Сыщики решили задержать его и еще двух душевнобольных граждан — Галиева и Водянкина. Все они на допросах стали признаваться в расправе над девушкой, а Водянкин взял на себя смерть пяти других жертв. Но как и остальные подозреваемые, непричастные к серии злодейств в Свердловске, они не смогли подробно рассказать о преступлениях.

25 апреля 1988 года маньяк совершил убийство в парке имени Маяковского — одном из главных мест отдыха жителей уральской столицы. Убийца задушил молодую женщину и попытался ее изнасиловать. Он забрал у нее наручные часы, золотое кольцо, бумажник и очки.

Как сыщики поймали свердловского маньяка

Из материалов уголовного дела следует, что серийный убийца попался в руки правосудия, когда попытался спрятать тело последней жертвы в парке Маяковского. Его заметил выпускник Свердловского архитектурного института, лейтенант внутренней службы МВД Евгений Мордвяник.

Поскольку он был без оружия, а встретившийся ему на пути мужчина тащил за собой труп девушки в безлюдном месте, любое резкое движение могло закончиться непредсказуемо. Осознавая это, сотрудник милиции не стал лезть на рожон. Он добежал до близлежащей трассы, остановил легковой автомобиль УАЗ и обратился к шоферу с просьбой о помощи. Они вместе скрутили преступника.

Николай Фефилов в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Задержанным оказался 41-летний местный житель Николай Фефилов. В отделе милиции у него изъяли украденные у убитой вещи. В скором времени преступник признался во всех семи убийствах, в том числе в том, за которое расстреляли Хабарова. При обыске в квартире и на рабочем месте Фефилова нашли вещи погибших, которые опознали их родственники и знакомые.

На дворе был период перестройки и гласности, поэтому новость о задержании маньяка, несколько лет держащего в ужасе город-миллионник, не стали заметать под ковер. 7 мая 1988-го о поимке Фефилова написала газета «Советская Россия».

По версии следствия, в 1982–1988 годах маньяк из Свердловска убил семь человек, в том числе двоих детей. Он орудовал раз в год, подкарауливал жертв в парках или лесных массивах, душил их и насиловал.

Что известно о жизни маньяка Фефилова

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Фефилов родился 24 июля 1946 года в Свердловске. Он рос обычным ребенком. Окончив школу, пошел служить в армию. Вернувшись на гражданку в 1966 году, молодой человек влюбился в девушку, которая жила в его доме. Однако она отвергла его ухаживания.

Через несколько лет Фефилов женился на другой избраннице. Он работал печатником в типографии газеты «Уральский рабочий», не имел проблем с законом, вел тихую жизнь и не привлекал к себе особого внимания. Когда у Фефилова родились дети, в семье начались ссоры на бытовой почве, в частности из-за квартирного вопроса. Жена постоянно упрекала мужа, что он плохо работает, из-за чего они вынуждены ютиться в коммуналке.

По словам Фефилова, он совершил первое убийство после того, как в семье разгорелся очередной скандал. Выйдя из себя, он вышел на улицу и наткнулся в лесополосе на ученицу пятого класса. Жестоко убив девочку, мужчина вернулся домой как ни в чем не бывало. Затем он вышел на «охоту» в следующем году. Фефилов часто возвращался на места своих преступлений.

Николай Фефилов Фото: Из материалов уголовного дела

Что стало с маньяком Фефиловым после задержания

Пока сыщики готовили дело Фефилова для передачи в суд, в свердловском СИЗО у маньяка возник конфликт с другим подследственным — животноводом совхоза «Первоуральский» Карпенко. Следователи обвиняли его в изнасилованиях, развратных действиях, мошенничестве и ношении холодного оружия. Сокамерник задушил серийного убийцу 30 августа 1988 года, после чего дело Фефилова прекратили в связи с гибелью обвиняемого.

В 1989-м Хабарова посмертно реабилитировали. Убивший Фефилова Карпенко был осужден на 10 лет, а в 1996 году сбежал из колонии. Его дальнейшая судьба неизвестна.

Читайте также:

Тень Чикатило: маньяк на Кубани насиловал и резал женщин за их слезы

Убивал только стариков: кочегар с топором полгода держал в ужасе Омск

Приманил на фальшивую грудь: как сыщик задержал автоспекулянта-маньяка

Насиловал, уродовал, прятал трупы в тайге: маньяк держал в страхе Сибирь

Убил семью с девочкой, сжег дом: маньяк-отшельник два года кошмарил Сибирь