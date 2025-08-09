Охотник за волосами: в Саратове маньяк с лицом кинозвезды убивал женщин

На окраине промышленного поволжского города маньяк несколько месяцев нападал на женщин разных возрастов, убивал и насиловал. Когда стражи порядка стали его искать, он уехал в сельскую местность, где совершил последнее преступление. Кем оказался душегуб и почему охотился только на представительниц противоположного пола с косами — в материале NEWS.ru.

Что известно о серии убийств женщин в Саратове

Практически все преступления были совершены на промышленной окраине Саратова, в Заводском районе. Маньяк нападал на женщин возле пустырей, бил по голове тяжелым предметом, после чего насиловал.

Серия убийств началась в декабре 1974 года с нападения на 92-летнюю подопечную дома престарелых Валентину Тучкову. В день гибели пенсионерка, страдавшая деменцией, вышла из учреждения и стала бродить по городу. После того как на нее напал маньяк, женщина первое время была жива. Ее обнаружили прохожие и вызвали скорую. Впоследствии она скончалась от черепно-мозговой травмы в больнице. Поскольку свидетелей случившегося не было, милиция посчитала, что речь идет о несчастном случае: якобы пожилая женщина поскользнулась и разбила голову при падении.

Вскоре недалеко от одного из стадионов на окраине Саратова был найден труп 30-летней Натальи Селятиной. Убийца проломил ей голову обрезком трубы, разорвал одежду и надругался над трупом.

Еще через несколько дней, в середине декабря 1974 года, маньяк аналогичным образом убил 27-летнюю Татьяну Ларину — бухгалтера местного химкомбината и мать двоих малолетних детей. Ее тело нашли на пустоши недалеко от саратовского грузового порта.

В конце декабря 1974-го душегуб убил 47-летнюю Раису Дубову. Ее тело с разбитой головой и следами сексуального насилия нашли на пустыре недалеко от тех мест, где обнаружили трупы Селятиной и Лариной.

После задепжания маньяк сознался в убийстве 17-летней девушки в 1974 году. Он изнасиловал ее и выбросил труп в колодец.

Валерий Логвинов в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Кто выжил после нападений маньяка

Однажды маньяк напал в Саратове на девушку, которая шла в детский сад за ребенком. Она умоляла отпустить ее, но преступник жестоко ее избил и изнасиловал. По счастливой случайности потерпевшая осталась в живых.

В конце 1974 года насильник совершил нападение на местную жительницу Ольгу Игошину. Он разбил ей голову кирпичом, оттащил в разрушенный дом и стал раздевать. В то время мимо проходила Светлана Буханова, которая увидела происходящее, добежала до милиции и рассказала о преступлении. Маньяк заметил свидетельницу, бросил жертву и убежал. Игошина осталась жива, но из-за сильной травмы головы не смогла вспомнить, что с ней произошло.

Еще одно преступление было совершено в январе 1975 года. Маньяк решил сменить почерк. Он стал ходить поздними вечерами возле жилых домов и подглядывал за жителями. Злодей-вуайерист даже использовал стремянку. В качестве жертв он выбрал семью Кулешовых. Маньяк тихо пробрался в их квартиру через окно и несколько раз ударил стулом спавших супругов.

«Он нанес несколько ударов сначала мужу по голове. Видя, что он потерял сознание, начал бить его жену», — рассказал ветеран саратовской прокуратуры Юрий Моисеев.

Посчитав, что семейная пара убита, маньяк изнасиловал женщину, обыскал шкафы и украл ценные вещи. Кулешовы чудом выжили.

Когда преступник понял, что его ищет милиция, он решил затаиться и уехал из города в Краснокутский район Саратовской области. В 1975 году он совершил нападение на 50-летнюю стрелочницу Людмилу Павликову. Преступник ударил ее обрезком трубы по голове рядом с железнодорожной станцией и изнасиловал. Женщина осталась в живых.

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

Почему фоторобот маньяка удивил следователей

Поисками маньяка занялись лучшие сыщики Саратовской области. Они начали проверять людей, стоящих на учете у психиатров, ранее судимых за убийства и преступления на сексуальной почве. Тем не менее следователи не добились результатов.

Первая важная информация появилась у сыщиков благодаря показаниям Бухановой, которые позволили составить фоторобот убийцы. Со слов свидетельницы, это был молодой и привлекательный молодой человек с атлетической фигурой, каштановыми волосами, большими темно-серыми глазами и бархатным голосом.

«Оперативные сотрудники получили описание убийцы и были немало удивлены. Кровожадным монстром оказался не опустившийся тип, а красавчик, как будто сошедший с обложки киножурнала», — рассказывал в программе «Следствие вели» Леонид Каневский.

Какую роль в поиске маньяка сыграл бывший насильник и убийца

По приметам был задержан 29-летний Андрей Буланов. Его случайно увидел в рейсовом автобусе сотрудник саратовской прокуратуры Юрий Моисеев. По его мнению, молодой человек был похож на подозреваемого в убийствах, вел себя подозрительно и постоянно смотрел на женщин. Прокурор-криминалист попросил водителя остановить автобус рядом с Заводским РОВД и препроводил мужчину в отдел милиции.

Стражи порядка выяснили, что задержанный ранее был судим за изнасилование и убийство. Несколько месяцев назад он вышел на свободу по УДО. Буланов не сознавался в серии убийств. К тому же Буханова заявила, что молодой человек не похож на человека, которого она видела. Буланова вскоре отпустили.

«[Буланов] ударился в воспоминания, как и почему он нападал на женщин. Это была уникальная возможность узнать психологию извращенца. В те годы в СССР подобные знания юристам не преподавали. Буланов откровенничал: его заводили женские ножки на каблучках. Следователь прокуратуры Саратовской области Анатолий Горшков насторожился: значит, у жертв неизвестного жестокого красавца тоже была какая-то общая деталь, что-то сводящее маньяка с ума», — рассказывал Каневский.

Следователь прокуратуры еще раз внимательно изучил данные об убитых женщинах и нашел важнейшую зацепку. У всех жертв маньяка были косы.

Валерий Логвинов в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В Саратове началась паника из-за слухов о маньяке. Для обеспечения порядка в город ввели полк внутренних войск, на предприятиях провели собрания и просили женщин прятать длинные косы. Подсадные жертвы из числа сотрудниц милиции, наоборот, стали ходить с длинными косами, надеясь поймать преступника на живца. Военные и стражи порядка прочесывали Заводской район, проверяли симпатичных мужчин, но не обнаружили никаких следов маньяка.

Как милиции удалось поймать преступника

После нападения на Павликову сотрудники милиции оцепили территорию станции и задержали 12 молодых мужчин. Через несколько часов туда прибыли сотрудники МВД и прокуратуры из Саратова, которые расследовали серию убийств. Они допросили задержанных. Один из них рассказал, что вместе с ним на станции находился его знакомый — Валерий Логвинов. Он направлялся к родителям в деревню Дьяковка, но в какой-то момент куда-то пропал.

В тот же день сыщики отправились в Дьяковку, где задержали Логвинова в доме родителей. Мужчина отрицал свою причастность к убийствам и изнасилованиям, но вскоре его опознала Буханова. После этого молодой человек признал вину и стал активно сотрудничать со следствием.

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», восстановить хронологию преступлений помогла теща задержанного, которая с дотошной точностью записывала все дни, когда Логвинов поздно возвращался домой. Он не объяснял причины долгого отсутствия. Когда Логвинова не было дома, в Заводском районе Саратова происходили изнасилования и убийства.

Благодаря записям тещи маньяка сыщики нашли 13 совпадений с произошедшими в районе преступлениями. Изначально следствие связывало с Логвиновым пять убийств и четыре нападения. После этого по телевидению показали фото задержанного и выпустили обращение к жителям Саратова с просьбой содействовать расследованию. В итоге в милицию поступили заявления от пяти девушек. Они утверждали, что еще в середине 1974 года были изнасилованы молодым человеком, похожим на Логвинова. Тем не менее их заявления не приняли во внимание.

Валерий Логвинов в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что известно о детстве и юности маньяка

Логвинов родился в 1950 году в Саратовской области и рос в неблагополучной обстановке. Его отец систематически применял насилие как к сыну, так и к супруге.

Мать Логвинова, по его словам, в молодости ходила с длинной косой. Отец во время истязаний наматывал ее на руку и таскал женщину. Из-за этого в детстве будущий маньяк получил психологическую травму. Заплетенные в косу женские волосы стали для него символом боли и маркером жертвы.

После окончания школы в конце 1960-х Логвинов переехал в Саратов и стал работать плиточником в домостроительном комбинате. Молодой человек проявил себя положительно на производстве, ему предоставили квартиру. Затем он женился, у супругов родились дети.

В 1973 году у Логвинова стало возникать патологически повышенное половое влечение к женщинам, что толкнуло его на серию преступлений. По словам мужчины, серия изнасилований и убийств началась в тот момент, когда его супруга была беременна вторым ребенком. У них отсутствовала интимная близость.

Что стало с маньяком после ареста

Логвинова признали вменяемым и отдали под суд, который в 1976 году признал его виновным в совершении шести убийств и 10 нападений. Маньяка приговорили к расстрелу. Подсудимый пытался обжаловать вердикт, но его прошения были отклонены. В 1977 году приговор был приведен в исполнение.

Читайте также:

Убил ветерана ВОВ и девушку в телефонной будке: все о горьковском маньяке

Убивал малышей в колясках: сын генерала год держал в ужасе всю Москву

Пробивал головы, резал тело скальпелем: дружинник месяцами кошмарил Саратов

Псковский Раскольников. Как повар-маньяк расправлялся с жертвами

Писал стихи, расчленял женщин: сибиряк избежал расстрела и взялся за старое