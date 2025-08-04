Убил ветерана ВОВ и девушку в телефонной будке: все о горьковском маньяке

Серия убийств началась в крупном городе Поволжья. Жертвами преступника были самые разные люди, которых он не только лишал жизни, но и забирал у них ценные вещи, одежду, обувь и деньги, некоторых насиловал. Как нашли маньяка и кем он оказался — в материале NEWS.ru.

Сколько человек стали жертвами горьковского маньяка

Первые убийства началась осенью 1980 года в Горьком (ныне — Нижний Новгород). Посреди города-миллионника маньяк с ножом грабил и убивал мужчин, а женщин, перед тем как обокрасть и лишить жизни, насиловал.

Одной из первых его жертв была девушка — провизор местной аптеки. Ее труп нашли рядом с промзоной Горьковского автозавода (ГАЗ). Преступник изнасиловал ее и забрал 200 рублей, которые погибшая позаимствовала из кассы взаимопомощи для предстоящей туристической поездки в Болгарию. На эти деньги маньяк приоделся, а старую одежду, как впоследствии станет известно, подарил уборщице общественного туалета, в котором он переодевался. На этой одежде были замытые следы крови — убийца рассказал женщине, которая попросила его не выбрасывать вещи, что якобы случайно поранился.

Вскоре в кустах на обочине шоссе в Горьком прохожие нашли труп мужчины, на котором эксперты насчитали семь ножевых ранений. У него убийца забрал новую обувь, а свои поношенные плетеные туфли оставил на месте преступления.

В тот же день душегуб зарезал на берегу Оки еще одного мужчину, у которого тоже забрал обувь и крупную сумму денег — 1100 рублей.

Очередной жертвой маньяка стала девушка, которая звонила по телефону матери, чтобы сообщить, что остается ночевать у своей подруги. Она вышла из подъезда, чтобы добежать до ближайшего телефона-автомата, где ее и настиг преступник. Как вспоминали сыщики, мать слышала по телефону, как ее дочь убивали. Также преступник серьезно порезал и подругу погибшей, у которой та хотела остаться до утра.

Через какое-то время маньяк убил ветерана Великой Отечественной войны. Пенсионеру он перерезал горло. Как позднее установит следствие, это произошло в присутствии знакомых преступника.

Последнее убийство случилось в соседней Чувашии — маньяк во время распития алкоголя зарезал собутыльницу в родном селе, а до этого совершил изнасилование. Но в первое время никто не думал связывать этот эпизод с горьковской серией.

Геннадий Иванов в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что говорили выжившие после нападений маньяка

Нападения маньяк начал совершать незадолго до серии убийств в Горьком. Одной из первых потерпевших стала жительница волжского города, за которой погнался злодей и пригрозил зарезать. Она вспоминала, что нападавший называл себя «королем», у которого «все схвачено». Девушку спасли прохожие, которых испугался преступник и бросился прочь. Догнать его не смогли, и он скрылся в темноте.

В тот же вечер «король» порезал еще одну девушку в безлюдном месте, но та смогла самостоятельно отбиться от него, напугав криками. Именно она смогла в деталях описать приметы нападавшего, по которым был создан портрет маньяка. Те же черты перед смертью в больнице описала оперативникам девушка, с которой маньяк расправился в телефонной будке.

Как из-за маньяка в Поволжье началась паника

Несмотря на то, что о похождениях серийного убийцы не писали в газетах и не говорили по радио и телевидению, осенью 1980 года город Горький пустел по вечерам. Работники ГАЗа пригрозили начать забастовку, но, как рассказывал в программе «Следствие вели» ее ведущий Леонид Каневский, дело было не в политических претензиях к советской власти или требованиях улучшения экономического положения трудящихся. Люди боялись маньяка и требовали его скорейшей поимки, писали возмущенные письма в ЦК КПСС и лично Леониду Брежневу.

Поисками маньяка занялись не только местные сыщики, но и московские. Заместитель начальника Главного управления уголовного розыска МВД СССР Геннадий Алексеев лично приехал в Горький. По его словам, для поимки душегуба в Горьковской области были подняты все силы правопорядка.

Геннадий Иванов в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как во время поисков маньяка раскрыли молодежную банду

Как вспоминал ветеран прокуратуры Нижегородской области Владимир Донцов, маньяк совершал большинство нападений и убийств вдоль трамвайной линии, ведущей от местного железнодорожного вокзала до автозавода. Начав копать в этом направлении, милиционеры стали дежурить в вагонах и высматривать подозрительных пассажиров.

Однажды оперативники задержали группу подростков, которые приставали к пассажирам трамвая с ножом и вымогали деньги. Молодые люди сознались в грабежах и разбойных нападениях, а также в убийстве студентки в окрестностях Горького, которое по почерку было похоже на эпизоды маньяка.

Поначалу следствие думало, что злодейства в городе — дело рук этих отмороженных парней. В стране как раз набирал обороты пацанский бандитизм, позднее ставший известным как «казанский феномен» из-за того, что наиболее сильно проявился в соседней Казани и других городах Татарстана.

Но после поимки банды подростков убийства продолжились. У молодежных группировок появилось алиби, и вскоре они отправились в колонии за преступления, в которых сознались.

Как поймали горьковского маньяка

Когда следственно-оперативной группе под руководством генерал-лейтенанта Геннадий Алексеева поступила информация об убийстве женщины в поселке Вурнары Чувашской АССР, сыщики поняли, что почерк преступления очень похож на горьковскую серию. Но им нужны были доказательства, которые впоследствии и были обнаружены.

Задержанным за убийство и изнасилование в Чувашии стал местный житель Геннадий Иванов. У него дома нашлись женские ручные часы, которые принадлежали одной из убитых женщин в Горьком. Выяснилось, что он жил и работал какое-то время в поволжском городе-миллионнике. К тому же его опознали выжившие свидетельницы.

Сам Иванов не скрывал своей причастности к убийствам и грабежам. На допросах он говорил, что «хотел жить как в Америке» и называл себя то королем преступного мира, то предводителем джунглей.

Геннадий Иванов Фото: Прокуратура РСФСР

Что известно о личности маньяка, какой приговор он получил

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Геннадий Иванов родился в 1947 году в Чувашии. После окончания школы он работал трактористом, затем служил в секретной военной части на Байконуре.

Вернувшись со службы в 1973 году, Иванов зарезал приятеля во время бытовой ссоры, за что получил 10 лет колонии, но вышел на три года раньше за сотрудничество с администрацией и доносы на других заключенных.

Освободившись, он переехал в Горький, устроился на ГАЗ, но через пару месяцев бросил работу и начал жить за счет грабежей, которые сопровождались убийствами и изнасилованиями. Иванов пытался втянуть своего младшего брата Леонида в преступную деятельность. Но тот, став свидетелем убийства женщины в родном поселке Вурнары, испытал ужас и отвращение к близкому родственнику.

Что стало с маньяком

После задержания Геннадия Иванова судмедэкспертиза признала его вменяемым. Мужчину обвинили в серии убийств и грабежей, за что суд приговорил его к расстрелу. Смертную казнь привели в исполнение в 1982 году.

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