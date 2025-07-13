Псковский Раскольников. Как повар-маньяк расправлялся с жертвами

В Пскове стали находить трупы людей. По городу пошли слухи о маньяке, местные жители боялись выходить на улицу в темное время суток. Кто душил и вешал граждан, как удалось вычислить и поймать преступника — в материале NEWS.ru.
Что известно об убийствах в Пскове
В апреле 1971 года в одном из подъездов Пскова между лестничными пролетами был найден труп мужчины. Он был повешен на собственном шарфе. Погибший работал распространителем билетов в Областном драматическом театре. Сначала оперативники подумали, что человек сам совершил самоубийство.
Как установила экспертиза, смерть наступила от удушения. Никаких документов у погибшего при себе не оказалось, предсмертной записки тоже не было, никто из опрошенных жителей дома не знал покойного.
Через неделю в сквере в центре Пскова под кустами нашли труп электросварщика местного строительного треста. Он тоже был задушен шарфом. У него также не обнаружили документов, денег, часов и иных ценностей.
Вскоре в реке Пскова́ в центре города нашли труп машиниста экскаватора с Псковского известкового завода. Мужчину также задушили шарфом. Экспертиза обнаружила в крови погибшего алкоголь.
Как искали псковского душителя
Когда сыщики установили личность первой жертвы, они также выяснили, что накануне смерти билетер обмывал премию в одном из псковских ресторанов и, по словам очевидцев, много ругался с персоналом и жаловался на качество еды и обслуживания. В разгар застолья к нему подошел какой-то человек, утихомирил его, затем вывел наружу проветриться, и они ушли. Свидетели не смогли описать внешность этого мужчины.
После второго убийства оперативники выяснили, что незадолго до гибели человека видели нетрезвым, он сильно ругался и скандалил, и какой-то человек вел его под руку. На этот раз свидетели смогли составить портрет незнакомца. По описаниям людей он был похож на коллегу убитого по ремонтно-строительному тресту. Подозреваемого задержали. В ходе следствия выяснилось, что погибший увел у него подругу, что могло послужить мотивом убийства. По словам задержанного, он действительно выпивал с коллегой в день его гибели, но не собирался его убивать, а, напротив, пытался помириться.
Как поймали маньяка
Однажды местная жительница возвращалась домой вечером и повстречала молодого человека, который, по одной версии, обронил шапку, по другой — шарф. Она окликнула его, отдала ему вещь и пошла к дому, но тот направился за ней. Женщина ускорила шаг, преследователь тоже. Она успела добежать до подъезда и подняться до дверей квартиры. Ее муж работал в МВД. Супруг и сын женщины скрутили незнакомца и передали вызванному наряду милиции.
Задержанным оказался ранее судимый житель Пскова Геннадий Салкин. В отделе милиции он признался, что пошел за женщиной, чтобы якобы поблагодарить ее, Также он назвался осведомителем внутренних органов. В итоге его не стали проверять.
«В милиции дежурный отпустил задержанного на основании того, что он оказался… секретным агентом. Такими людьми часто становились не только бабушки, желающие помочь правоохранителям, но и сами криминальные элементы, скомпрометировавшие себя на незначительных нарушениях. Сами вращаются в криминальной среде и заодно сливают своих „коллег“», — вспоминал бывший следователь прокуратуры Псковской области Анатолий Пузанов.
Вскоре милиция все же решила проверить Салкина, так как его поведение показалось оперативникам весьма подозрительным. Дома его не было, после тщательно спланированной операции правоохранительные органы нашли Геннадия у старшего брата. Подозреваемого повторно задержали. Во время обысков в его квартире обнаружили вещи задушенных людей. Только после этого милиционеры освободили из-под стражи того самого коллегу погибшего мужчины: все это время он находился за решеткой.
Кем был псковский маньяк
Салкин родился вскоре после окончания Второй мировой войны. Он был младшим ребенком в многодетной семье, где помимо него росли восемь братьев и сестер. По некоторым данным, его отец во время немецкой оккупации Псковщины был коллаборационистом, за что впоследствии его отправили в лагеря. За мальчиком в школьные годы закрепилось прозвище «сын предателя».
После школы он служил в армии, а затем устроился работать помощником повара в один из ресторанов, но вскоре его откуда уволили. Как вспоминал Пузанов, повара «уличили в том, что он в картошку, приготовленную для салата, справил малую нужду».
«Видимо, тогда у него и затаилась злоба на все, что связано с рестораном. Потом Салкина посадили за кражу. После освобождения из мест заключения он пришел в „свой“ ресторан на Октябрьском проспекте. Но там работали уже новые официанты, и никто его, естественно, не узнавал», — добавил ветеран прокуратуры.
Какими были мотивы псковского душителя
После освобождения из колонии Салкин начал убивать. Как выяснило следствие, все жертвы маньяка перед смертью посещали ресторан, где он когда-то работал и куда периодически заглядывал. Он звал подвыпивших гостей «продолжить банкет» или предлагал проводить до дома, а затем расправлялся с ними в безлюдных местах, инсценируя суицид.
Мотивы Салкина не были изучены, хотя следствие предполагало, что его жертвами становились те посетители, которые критиковали качество еды в заведении, где он некогда трудился. Таким образом, это могла быть изощренная месть случайным людям за испорченную жизнь повара.
Что стало с псковским душителем после ареста
Когда Салкина повторно задержали, он признался в трех убийствах. Психиатрическая экспертиза установила, что он вменяем, пишут авторы книги «Феномен российских маньяков».
В 1972 году на заседании в Псковском областном суде серийный убийца сравнивал себя с Родионом Раскольниковым из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», говоря, что он, будучи маленьким человеком, «не тварь дрожащая» и тоже «право имеет». Его приговорили к расстрелу, смертная казнь была приведена в исполнении в том же году.
Говорят, что процесс над Салкиным стал резонансным событием для Пскова, возле здания суда толпились люди, а приговор якобы оглашали через динамики. Когда собравшиеся услышали вердикт, они встретили его аплодисментами.
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