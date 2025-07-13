Псковский Раскольников. Как повар-маньяк расправлялся с жертвами

В Пскове стали находить трупы людей. По городу пошли слухи о маньяке, местные жители боялись выходить на улицу в темное время суток. Кто душил и вешал граждан, как удалось вычислить и поймать преступника — в материале NEWS.ru.

Что известно об убийствах в Пскове

В апреле 1971 года в одном из подъездов Пскова между лестничными пролетами был найден труп мужчины. Он был повешен на собственном шарфе. Погибший работал распространителем билетов в Областном драматическом театре. Сначала оперативники подумали, что человек сам совершил самоубийство.

Как установила экспертиза, смерть наступила от удушения. Никаких документов у погибшего при себе не оказалось, предсмертной записки тоже не было, никто из опрошенных жителей дома не знал покойного.

Через неделю в сквере в центре Пскова под кустами нашли труп электросварщика местного строительного треста. Он тоже был задушен шарфом. У него также не обнаружили документов, денег, часов и иных ценностей.

Вскоре в реке Пскова́ в центре города нашли труп машиниста экскаватора с Псковского известкового завода. Мужчину также задушили шарфом. Экспертиза обнаружила в крови погибшего алкоголь.

Как искали псковского душителя

Когда сыщики установили личность первой жертвы, они также выяснили, что накануне смерти билетер обмывал премию в одном из псковских ресторанов и, по словам очевидцев, много ругался с персоналом и жаловался на качество еды и обслуживания. В разгар застолья к нему подошел какой-то человек, утихомирил его, затем вывел наружу проветриться, и они ушли. Свидетели не смогли описать внешность этого мужчины.

Геннадий Салкин в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

После второго убийства оперативники выяснили, что незадолго до гибели человека видели нетрезвым, он сильно ругался и скандалил, и какой-то человек вел его под руку. На этот раз свидетели смогли составить портрет незнакомца. По описаниям людей он был похож на коллегу убитого по ремонтно-строительному тресту. Подозреваемого задержали. В ходе следствия выяснилось, что погибший увел у него подругу, что могло послужить мотивом убийства. По словам задержанного, он действительно выпивал с коллегой в день его гибели, но не собирался его убивать, а, напротив, пытался помириться.

Как поймали маньяка

Однажды местная жительница возвращалась домой вечером и повстречала молодого человека, который, по одной версии, обронил шапку, по другой — шарф. Она окликнула его, отдала ему вещь и пошла к дому, но тот направился за ней. Женщина ускорила шаг, преследователь тоже. Она успела добежать до подъезда и подняться до дверей квартиры. Ее муж работал в МВД. Супруг и сын женщины скрутили незнакомца и передали вызванному наряду милиции.

Задержанным оказался ранее судимый житель Пскова Геннадий Салкин. В отделе милиции он признался, что пошел за женщиной, чтобы якобы поблагодарить ее, Также он назвался осведомителем внутренних органов. В итоге его не стали проверять.

«В милиции дежурный отпустил задержанного на основании того, что он оказался… секретным агентом. Такими людьми часто становились не только бабушки, желающие помочь правоохранителям, но и сами криминальные элементы, скомпрометировавшие себя на незначительных нарушениях. Сами вращаются в криминальной среде и заодно сливают своих „коллег“», — вспоминал бывший следователь прокуратуры Псковской области Анатолий Пузанов.

Геннадий Салкин в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Вскоре милиция все же решила проверить Салкина, так как его поведение показалось оперативникам весьма подозрительным. Дома его не было, после тщательно спланированной операции правоохранительные органы нашли Геннадия у старшего брата. Подозреваемого повторно задержали. Во время обысков в его квартире обнаружили вещи задушенных людей. Только после этого милиционеры освободили из-под стражи того самого коллегу погибшего мужчины: все это время он находился за решеткой.

Кем был псковский маньяк

Салкин родился вскоре после окончания Второй мировой войны. Он был младшим ребенком в многодетной семье, где помимо него росли восемь братьев и сестер. По некоторым данным, его отец во время немецкой оккупации Псковщины был коллаборационистом, за что впоследствии его отправили в лагеря. За мальчиком в школьные годы закрепилось прозвище «сын предателя».

После школы он служил в армии, а затем устроился работать помощником повара в один из ресторанов, но вскоре его откуда уволили. Как вспоминал Пузанов, повара «уличили в том, что он в картошку, приготовленную для салата, справил малую нужду».

«Видимо, тогда у него и затаилась злоба на все, что связано с рестораном. Потом Салкина посадили за кражу. После освобождения из мест заключения он пришел в „свой“ ресторан на Октябрьском проспекте. Но там работали уже новые официанты, и никто его, естественно, не узнавал», — добавил ветеран прокуратуры.

Какими были мотивы псковского душителя

После освобождения из колонии Салкин начал убивать. Как выяснило следствие, все жертвы маньяка перед смертью посещали ресторан, где он когда-то работал и куда периодически заглядывал. Он звал подвыпивших гостей «продолжить банкет» или предлагал проводить до дома, а затем расправлялся с ними в безлюдных местах, инсценируя суицид.

Мотивы Салкина не были изучены, хотя следствие предполагало, что его жертвами становились те посетители, которые критиковали качество еды в заведении, где он некогда трудился. Таким образом, это могла быть изощренная месть случайным людям за испорченную жизнь повара.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что стало с псковским душителем после ареста

Когда Салкина повторно задержали, он признался в трех убийствах. Психиатрическая экспертиза установила, что он вменяем, пишут авторы книги «Феномен российских маньяков».

В 1972 году на заседании в Псковском областном суде серийный убийца сравнивал себя с Родионом Раскольниковым из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», говоря, что он, будучи маленьким человеком, «не тварь дрожащая» и тоже «право имеет». Его приговорили к расстрелу, смертная казнь была приведена в исполнении в том же году.

Говорят, что процесс над Салкиным стал резонансным событием для Пскова, возле здания суда толпились люди, а приговор якобы оглашали через динамики. Когда собравшиеся услышали вердикт, они встретили его аплодисментами.

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