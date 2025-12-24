В Киеве отменили Рождество? Что за новый праздник будут отмечать на Украине

Украина окончательно отказалась от православного Рождества и придумала для граждан новый праздник. Как на изменения отреагировали реагируют украинцы, при чем здесь требования о перемирии с Россией?

Что случилось с православным Рождеством на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом установил 7 января, в день, когда православные люди празднуют Рождество, новый праздник — День программиста. Об этом сообщил нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко.

В указе Зеленского сказало, что День программиста нужен, «чтобы отметить значимый вклад сотрудников информационных технологий в развитие цифровой экономики и цифровой безопасности страны».

День программиста отметят на Украине уже 7 января 2026 года.

В комментариях в Telegram-канале Гончаренко украинцы раскритиковали эту идею.

«Других проблем у кабмина и президента нет? Ну прям очень важно было», — написала Анастасия Пенская.

Владимир Зеленский Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Да это сделано просто чтобы занять 7 января, то есть Рождество, других причин нет», — уверен Анатолий.

Другие напомнили, что День программиста уже существует.

«День программиста всегда был 0х100(256) днем от начала года. Беда только, что программисты массово праздную его уже за рубежом. Украина в топ-7 стран по „утечке мозгов“», — напомнил «Директор телеграма».

«Когда уже будет день святого Владимира Потужного?» — задаются вопросом украинцы.

Празднование Рождества на 25 декабря — на католический манер — Зеленский перенес еще в июле 2023 года. Главной целью этих указов назвали «отказ от российского наследия». В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявляли, что продолжат праздновать Рождество 7 января.

Что за новый праздник придумали в Киеве

В России День программиста был предложен еще в 1996 году главой издательского дома «Компьютерра» Дмитрием Мендрелюком, его предлагали отмечать в первую пятницу сентября. Праздник был введен указом президента Дмитрия Медведева в 2009 году.

В соответствии с идеей праздник отмечается в 256-й (100-й в 16-ричной системе счисления) день года: в високосный год он приходится на 12 сентября, а в обычный — на 13 сентября.

Также День программиста отмечается в Китае: там он выпадает на 24 октября.

В Сети не верят, что Зеленский действительно хотел ввести отдельный украинский день программиста.

«Основная задача — лишний раз указать православным на дверь, показать, что они „чужие“, а любой компромисс невозможен. И он действительно невозможен: ненависть украинских нацистов к православию — тотальная и ничем не ограниченная», — подчеркнул военкор Юрий Котенок.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил NEWS.ru, что указ Зеленского стал очередным актом борьбы с верой.

«Киев заявляет, что хочет бороться с так называемым российским влиянием, но на деле пытается уничтожить православие в стране в том виде, в котором оно существовало на протяжении веков. Борьба с верой разрушает тех, кто с ней борется. Примеров в истории тому немало», — высказался Кипшидзе.

Зампред Всемирного русского народного собора депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал украинцев не праздновать Рождество 25 декабря. Это «плевок в душу верующих», подчеркнул он в разговоре с NEWS.ru.

«Мы наблюдаем, как в стране предпринимается попытка грубо разорвать живую духовную связь миллионов православных христиан с их верой и традициями. Обращаюсь к православным украинцам — не отрекайтесь от святого для вас дня. Ваша вера и традиции — это сила и достоинство. Никакие указы не могут отменить то, что веками живет в сердцах людей», — высказался Иванов.

При чем тут рождественское перемирие, чего требует Зеленский

24 декабря, накануне католического Рождества, которое Православная церковь Украины (ПЦУ) празднует по новоюлианскому календарю, Зеленский обнародовал список из 20 пунктов, которые должна выполнить Россия для завершения конфликта на Украине. Он в очередной раз потребовал, чтобы Москва согласилась на перемирие для любых дальнейших переговоров, например на рождественское перемирие, которое предложил канцлер Германии.

Ранее в Кремле и МИД РФ подчеркивали: после провала переговоров с Киевом в апреле 2022 года Россия не намерена идти на «временные», «ограниченные» и другие виды перемирия ради переговоров.

Православный собор в канун Рождества, Киев Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

К призывам присоединился папа римский.

«По-настоящему глубоко огорчает то, что, по всей видимости, Россия отклонила запрос о рождественском перемирии. Я вновь обращаюсь с призывом ко всем людям доброй воли: соблюсти хотя бы в праздник рождения Спасителя один день мира. Надеюсь, нас услышат, и пусть наступят эти 24 часа — один день мира во всем мире», — заявил Лев XIV.

Пользователи Telegram отмечают, что «замена» православного Рождества на День программиста тем более дискредитирует эту идею.

«Ну вот и какое им рождественское перемирие», «Еще бы день оператора БПЛА установили 7 января», — пишут пользователи.

«Лицемер из Ватикана сожалеет, что Россия не хочет предоставлять нацистскому режиму в Киеве желанное перемирие на Рождество. Когда Россия в 2022 году предлагала рождественское перемирие, нацистский режим в Киеве отказался. Так что этот поезд ушел — никаких перемирий не будет. Либо долгосрочный мир, либо достижение целей СВО военными средствами. Тема с перемириями с 2014 года многократно использовалась Западом для поддержки нацистского режима на Украине. Все призывы к перемирию сейчас по ЛБС — это призывы дать украинским нацистам хоть чуть-чуть времени передохнуть», — прокомментировал военный эксперт Борис Рожин.

