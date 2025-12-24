«Словесная шелуха»: Зеленского заподозрили во лжи по пунктам мирного плана Экс-депутат Рады Килинкаров: Украина не может провести референдум о территориях

Мирный план президента Украины Владимира Зеленского является лживым, поскольку проведение референдума в отношении территориальных уступок невозможно, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, подобные действия в первую очередь прямо нарушают Конституцию страны.

Во-первых, сейчас Конституция Украины запрещает совмещать проведение президентских и парламентских выборов с какими бы то ни было референдумами. Во-вторых, в отношении территориальных уступок не может быть никакого референдума, это прописано в Конституции. Поэтому, конечно, Зеленский врет. Конечно, он ничего не будет проводить. Он не хочет проводить ни выборы, ни референдумы. Это все словесная шелуха, которая решает задачу сохранить партнерство с Соединенными Штатами, — высказался Килинкаров.

Он подчеркнул, что Киев, вероятно, будет создавать рабочие группы и разрабатывать закон о выборах. Кроме того, по словам экс-нардепа, подготовка к референдуму — это сложный процесс, поскольку процедура требует сбора подписей во всех регионах Украины.

Две трети регионов должны дать согласие на проведение этого референдума. Это целая антимония. Это очень сложная процедура. Я не понимаю, как это можно сделать. Практически это надо просто выбросить в урну старый закон о референдуме, принять какой-то новый в упрощенном варианте, — заключил Килинкаров.

Ранее Зеленский заявил, что на Украине возможна одновременная организация выборов и референдума по мирному урегулированию конфликта. Тем не менее окончательное решение по этому вопросу еще не принято.