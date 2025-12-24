Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 16:09

«Словесная шелуха»: Зеленского заподозрили во лжи по пунктам мирного плана

Экс-депутат Рады Килинкаров: Украина не может провести референдум о территориях

Спиридон Килинкаров Спиридон Килинкаров Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Мирный план президента Украины Владимира Зеленского является лживым, поскольку проведение референдума в отношении территориальных уступок невозможно, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, подобные действия в первую очередь прямо нарушают Конституцию страны.

Во-первых, сейчас Конституция Украины запрещает совмещать проведение президентских и парламентских выборов с какими бы то ни было референдумами. Во-вторых, в отношении территориальных уступок не может быть никакого референдума, это прописано в Конституции. Поэтому, конечно, Зеленский врет. Конечно, он ничего не будет проводить. Он не хочет проводить ни выборы, ни референдумы. Это все словесная шелуха, которая решает задачу сохранить партнерство с Соединенными Штатами, — высказался Килинкаров.

Он подчеркнул, что Киев, вероятно, будет создавать рабочие группы и разрабатывать закон о выборах. Кроме того, по словам экс-нардепа, подготовка к референдуму — это сложный процесс, поскольку процедура требует сбора подписей во всех регионах Украины.

Две трети регионов должны дать согласие на проведение этого референдума. Это целая антимония. Это очень сложная процедура. Я не понимаю, как это можно сделать. Практически это надо просто выбросить в урну старый закон о референдуме, принять какой-то новый в упрощенном варианте, — заключил Килинкаров.

Ранее Зеленский заявил, что на Украине возможна одновременная организация выборов и референдума по мирному урегулированию конфликта. Тем не менее окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Владимир Зеленский
выборы
референдумы
Украина
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двери троллейбуса зажали голову ребенка
«Мы знаем правду»: депутат о тайном присутствии французов в Донбассе
Песков раскрыл формат встречи Путина с представителями бизнеса
Исполнителю теракта против генерала Кириллова запросили пожизненный срок
«Словесная шелуха»: Зеленского заподозрили во лжи по пунктам мирного плана
Собянин раскрыл объем дефицита трудовых ресурсов в Москве
Суд арестовал миллиарды Чубайса: подробности дела, при чем здесь «Крокус»
Как выбрать идеальные полотенца: плотность, ворс, материалы
Собянин раскрыл, сколько москвичей заключают контракты на военную службу
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
Волочкова призналась в алкоголизме? Зачем она пришла в рехаб-шоу
Терапевт напомнила о важных правилах приготовления яиц вкрутую
Юрист дал совет, как не стать жертвой аферистов после инцидента под Курском
Собянин сообщил об уничтожении вражеских дронов, летевших на Москву
Грузовик въехал в трап в аэропорту Пулково
Мошенники выманили у курянина деньги и отправили его поджигать бензовоз
Собянин заявил о начале тестирования беспилотных технологий в метро Москвы
В Кремле не подтвердили контакты Путина и Трампа
Сталкеров наконец осадят? Что известно о законопроекте, охранный ордер
Эксперт по роботам рассказал, что тормозит развитие отрасли
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.