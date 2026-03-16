Глава Крыма объяснил, почему смена режима на Украине ничего не изменит Аксенов: смена власти на Украине бессмысленна, так как страна управляется извне

Украина в настоящее время находится под полным внешним управлением, и даже возможная смена политического руководства в Киеве не изменит сложившуюся ситуацию, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в беседе с РИА Новости. По его мнению, все ключевые решения принимаются не на Украине, а в США.

В этой связи Аксенов усомнился в значимости возможного проведения президентских выборов на Украине для мирного урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает играть определяющую роль в управлении страной вне зависимости от того, какая фигура находится во главе государства.

В нынешней модели, с учетом, что управляют всем американцы, неважно, кому они будут давать команду, [президенту Украины Владимиру] Зеленскому или кому-нибудь другому. Страна находится под внешним управлением <...> Что касается выборов, ни на что это влияние иметь не будет. Абсолютно все решится только в результате боевых действий, — сказал Аксенов.

Ранее Аксенов рассказал, что все крупнейшие объекты собственности украинских олигархов и враждебных к России лиц в Крыму национализированы. По его словам, продолжается работа по выявлению более мелкой недвижимости.