День Победы — 2026
05 мая 2026 в 16:46

В двух российских регионах отменили торжественные мероприятия на 9 Мая

Власти ДНР сообщили об отмене парадов на 9 Мая из-за безопасности

Военного парада ко Дню Победы не будет в Донецкой Народной Республике, а акция памяти «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате, сообщили ТАСС в администрации главы и правительства региона. Причиной отказа от очного формата названа опасность ударов со стороны Вооруженных сил Украины.

Последний раз военный парад в честь Дня Победы проводили в Донецке в мае 2021 года. Первый в истории республики парад к 9 Мая состоялся в 2014 году, когда ополченцы проехали колонной на бронетранспортерах и КамАЗах по центральной улице Донецка.

Аналогичное решение принято и в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что проведение военного парада и других массовых мероприятий в честь Дня Великой Победы в республике в этом году не планируется, а организованного шествия «Бессмертного полка» также не будет.

Аксенов пояснил, что это решение органов власти продиктовано соображениями безопасности. Несмотря на ограничения, власти сделают все возможное, чтобы воздать дань уважения ветеранам и почтить память погибших в других форматах.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге впервые пройдет акция «Бессмертный флот», посвященная экипажам судов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Парад парусных и моторных маломерных кораблей состоится в День Победы, 9 мая.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
