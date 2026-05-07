Глава Черноморского района Крыма принял неожиданное решение

Глава администрации Черноморского района Республики Крым Александр Сергеевич Дудинов написал заявление об увольнении по собственному желанию. <...> Александр Сергеевич остается в нашей команде. Подчеркну, что все добросовестные чиновники также могут рассчитывать на дальнейшую работу в органах власти, — сообщил Аксенов.

Ранее он заявил, что руководитель администрации Керчи Олег Каторгин подал заявление об уходе. Он также написал его по собственному желанию, отметил Аксенов.

Кроме того, в администрации Южно-Сахалинска сообщили, что вице-мэр Денис Ю покинул пост из-за претензий со стороны правоохранительных органов. Чиновник принял решение самостоятельно после того, как возникли вопросы к его деятельности. В мэрии добавили, что взаимодействуют со следствием и заинтересованы в объективном выяснении всех деталей.