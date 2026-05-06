06 мая 2026 в 20:39

В Германии сравнили Европарламент с инквизицией

Политолог Рар: Европарламент превратился в подобие инквизиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Члены Европарламента забыли о первоначальной цели этого органа, выразил мнение в беседе с NEWS.ru германский политолог Александр Рар. Вместо решения реальных проблем в Европе они превратили его в инквизицию, считает эксперт.

Вместо того, чтобы решать реальные проблемы в Европе, депутаты — а в парламенте пока еще доминируют зелено-либеральные силы — превратили этот орган в некую инквизицию. Они пытаются навязать Европе свою постмодернистскую идеологию, — подчеркнул собеседник.

Политолог добавил, что уже давно рассматривает ситуацию вокруг Европарламента как неудовлетворительную. И хотя у этого органа нет исполнительной власти, он оказывает идеологическое давление на весь Евросоюз, добавил Рар.

Ранее лидер ЛДПР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Европарламент давно превратился в инструмент двойных стандартов. По мнению Слуцкого, объективности в работе Европарламента фактически не осталось, и в первую очередь в отношении России.

Дмитрий Горин
Елена Васильченко
