06 мая 2026 в 19:08

В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента

Лидер ЛДПР Слуцкий: Европарламент превратился в инструмент двойных стандартов

Леонид Слуцкий
Европарламент давно превратился в инструмент двойных стандартов, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, объективности в деятельности этого органа уже не осталось.

Европарламент давно превратился в инструмент двойных стандартов. Объективности там — ноль, в первую очередь в отношении России. Но, естественно, это распространяется и на другие страны, выбирающие суверенный путь развития, — отметил Слуцкий.

Двойные стандарты применяются по отношению к тем государствам, которые проводят политику без оглядки на «брюссельский обком», добавил парламентарий. К тому же и РФ, и другим странам СНГ на Европарламент оглядываться и незачем — они не являются членами ЕС, отметил он.

Европарламент пусть занимается проблемами европейцев. Это снижение уровня их жизни из-за непродуманной политики властей, замешанной не в последнюю очередь на русофобии, — сказал политик.

Ранее в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что евродепутаты препятствуют достижению окончательных договоренностей между Баку и Ереваном. Он подчеркнул: за последние пять лет Европарламент принял 14 антиазербайджанских резолюций, что свидетельствует о предвзятом отношении к стране.

