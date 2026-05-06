06 мая 2026 в 20:34

В Венгрии назвали условие, без которого Украину не пустят в ЕС

Economx: Венгрия требует от Украины перемен в Закарпатье для вступления в ЕС

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press
Будапешт готов позволить Киеву вступить в Евросоюз, если Украина расширит права венгерского меньшинства в Закарпатье, сообщило издание Economx со ссылкой на слова лидера победившей на выборах партии «Тиса» Петера Мадьяра. По словам политика, тогда украинские венгры смогут вернуться на родину.

Украине пора снять ограничения на права, существовавшие более десяти лет, чтобы венгры Закарпатья вернули все свои культурные, языковые, административные права и права на высшее образование, став равными и уважаемыми гражданами Украины, — приводит издание слова лидера победившей на выборах партии «Тиса» Петера Мадьяра.

Ранее сообщалось, что украинским властям потребуется еще как минимум 10–15 лет для выполнения всех ключевых требований, позицию Еврокомиссии озвучил источник из ЕК. При этом в самом объединении отсутствовала единая позиция относительно сроков и условий потенциального приема Киева.

До этого в прессе писали, что президента Украины Владимира Зеленского во время саммита Евросоюза на Кипре призвали снизить ожидания по скорости интеграции страны в ЕС. В материале отмечалось, что этот процесс займет не менее 10 лет и ускорить его не получится.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

