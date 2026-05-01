01 мая 2026 в 11:38

Зеленскому раскрыли «горькую правду» по поводу вступления Украины в ЕС

Financial Times: Зеленского призвали снизить ожидания от вступления Украины в ЕС

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agenc/Global Look Press
Президента Украины Владимира Зеленского во время саммита Евросоюза на Кипре призвали снизить ожидания по скорости интеграции страны в ЕС, передает Financial Times со ссылкой на источники. В материале отмечается, что этот процесс займет не менее 10 лет, и ускорить его не получится.

Ему (Зеленскому. — NEWS.ru) пришлось услышать горькую правду. [Вступление Украины в ЕС] будет не так просто, как он думает, — подчеркнули собеседники издания.

В то же время украинские чиновники на переговорах с США и ЕС требуют скорейшего одобрения членства в союзе. Они утверждают, что Украина нужна Евросоюзу так же сильно, как Киев хочет к нему присоединиться. По мнению европейских дипломатов, такая риторика лишь осложняет переговоры и не учитывает существующие процедуры.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что ЕС готов пойти на урезанную интеграцию Украины в объединение в качестве компенсации за неспособность обеспечить подписание мирного соглашения с Россией на условиях Киева. Он уточнил, что Евросоюзу нужно предложить украинской стороне некий бонус за такой провал.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

