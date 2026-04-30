Раскрыта причина готовности Евросоюза к урезанной интеграции Украины

Евросоюз готов пойти на урезанную интеграцию Украины в объединение в качестве компенсации за неспособность ЕС обеспечить подписание мирного соглашения с Россией на условиях Киева, заявил NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. По его словам, Европейскому союзу нужно предложить украинской стороне некий бонус за такой провал.

ЕС нужно предложить Киеву какой-то бонус, учитывая, что украинский конфликт закончится не на условиях киевского режима. Здесь будет много фрустрации, разочарования, критики и так далее. Надо будет предложить какую-то компенсацию Украине. Но при этом никто в ЕС не хочет полностью отказываться от стандартов, процедур и принципов. Если это будет сделано хотя бы один раз, то структура начнет рушиться, поскольку есть другие страны, которые хотят вступить в объединение. Они тоже станут требовать для себя особых условий. Им будет трудно потом отказать. Начнется разброд внутри Европейского союза, — сказал Кортунов.

Он отметил, что сейчас объединение пытается найти некое «золотое сечение», которое позволит и Украину не обидеть, и не идти на уступки. По словам политолога, насколько это получится, сказать трудно из-за завышенных ожиданий Киева.

Ранее европейские дипломаты сообщили, что Евросоюз хочет предложить Украине урезанную интеграцию вместо полноценного вступления в содружество. По их словам, для Киева готовят «пакет краткосрочных привилегий».