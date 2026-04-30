День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 17:23

Раскрыта причина готовности Евросоюза к урезанной интеграции Украины

Политолог Кортунов: ЕС готов частично интегрировать Украину для компенсации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз готов пойти на урезанную интеграцию Украины в объединение в качестве компенсации за неспособность ЕС обеспечить подписание мирного соглашения с Россией на условиях Киева, заявил NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. По его словам, Европейскому союзу нужно предложить украинской стороне некий бонус за такой провал.

ЕС нужно предложить Киеву какой-то бонус, учитывая, что украинский конфликт закончится не на условиях киевского режима. Здесь будет много фрустрации, разочарования, критики и так далее. Надо будет предложить какую-то компенсацию Украине. Но при этом никто в ЕС не хочет полностью отказываться от стандартов, процедур и принципов. Если это будет сделано хотя бы один раз, то структура начнет рушиться, поскольку есть другие страны, которые хотят вступить в объединение. Они тоже станут требовать для себя особых условий. Им будет трудно потом отказать. Начнется разброд внутри Европейского союза, — сказал Кортунов.

Он отметил, что сейчас объединение пытается найти некое «золотое сечение», которое позволит и Украину не обидеть, и не идти на уступки. По словам политолога, насколько это получится, сказать трудно из-за завышенных ожиданий Киева.

Ранее европейские дипломаты сообщили, что Евросоюз хочет предложить Украине урезанную интеграцию вместо полноценного вступления в содружество. По их словам, для Киева готовят «пакет краткосрочных привилегий».

Европа
Украина
Евросоюз
Россия
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.