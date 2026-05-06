В ЕС назвали сроки вступления Украины в объединение

Еврокомиссия: для полноценного вступления в ЕС Украине потребуется 10–15 лет

Еврокомиссия считает, что украинским властям потребуется еще как минимум 10–15 лет для выполнения всех ключевых требований, необходимых для вступления страны в Евросоюз, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники в ЕК. При этом в самом объединении до сих пор отсутствует единая позиция относительно сроков и условий потенциального приема Киева.

Некоторые государства Евросоюза допускают применение ускоренной процедуры для вступления Украины. Франция и Германия, в частности, рассматривают вариант ограниченного членства с урезанными правами и без права голоса, но с перспективой постепенной полной интеграции. Однако в Еврокомиссии к подобной идее пока относятся скептически. Тем не менее в ЕС наблюдается общий консенсус относительно необходимости интеграции Украины в структуры объединения, а разногласия касаются в основном сроков и формата вступления.

Украина имеет статус кандидата на членство в Евросоюзе с лета 2022 года. В настоящее время вопрос дальнейшего расширения ЕС и принятия новых стран рассматривается с большой осторожностью.

Ранее FT писала, что президента Украины Владимира Зеленского во время саммита Евросоюза на Кипре призвали снизить ожидания по скорости интеграции страны в ЕС. В материале отмечалось, что этот процесс займет не менее 10 лет и ускорить его не получится.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
