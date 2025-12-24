Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 12:20

Новые отключения, Чернигов без света: удары по Украине 24 декабря

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
ВС РФ нанесли новый удар по критической инфраструктуре Украины. Сколько «Гераней» и «Гербер» отправили по целям 24 декабря, где отключился свет, какие еще цели поражены?

Сколько БПЛА запустили по Украине 24 декабря

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 24 декабря по целям на Украине было выпущено 116 ударных БПЛА; в основном использовались беспилотники типа «Герань-2/3» и «Гербера». ВСУ признает попадания 48 ударных БПЛА в 19 районах.

Мониторинговый Telegram-канал «Хроники Гераней» назвал ночь «относительно тихой» после масштабного воздушного удара 23 декабря.

«После большого удара это стандартная ситуация. Жужжало и гремело в Черниговской, Сумской, Днепропетровской областях и, конечно, в Донбассе», — сообщили авторы канала.

Утром 24 декабря воздушные атаки продолжаются, российские БПЛА отмечены в Одесской и Житомирской областях.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где были удары по энергетике Украины 24 декабря

Начальник Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус подтвердил, что российские «Герани» поразили объект энергетики в районе областного центра.

«У полгорода пропал свет», — констатирует Чаус.

По данным «Черниговоблэнерго» и «Черниговводоканал», в городе действуют аварийные отключения электричества, водо- и теплоснабжения. На сетях подачи воды отмечено большое количество аварий. Сейчас в Чернигове минус 8–10 градусов.

Telegram-канал «Герань Цветущая» заявил, что удары по энергетике будут продолжены в ближайшее время.

«В течение где-то 10–14 часов все намеченные энергетические цели будут поражены. Новый год без света, как встретишь, так и проведешь», — объявили авторы канала.

Украинский Telegram-канал «Резидент» сделал главный вывод из масштабного удара ВС РФ прошлой ночью: Россия способна обесточить любой город и регион Украины в тот момент, когда это потребуется.

«Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Ровенской области, где без света остались около 300 тысяч потребителей — почти вся область. Полностью обесточены также Тернопольская область и Хмельницкая область. Отключения уже начались и в Винницкой, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской и Харьковской областях. „Черная зима“, как она есть», — констатирует «Резидент».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие еще цели поражены на Украине 24 декабря, что известно

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Хроники Гераней» сообщил об ударе трех реактивных дронов «Герань-3» в районе поселка Талалаевка (Черниговская область). Ранее там уже неоднократно была поражена одноименная газокомпрессорная станция.

Telegram-канал LOSTARMOUR сообщает также об ударах «Гераней» в районе Краматорска, Славянска и Дубовиков (Днепропетровская область).

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

удары по Украине
новости
герань
Чернигов
отключения электричества
Валентин Меликов
В. Меликов
