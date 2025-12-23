Комбинат «Запорожсталь» остановил работу из-за блэкаута

Комбинат «Запорожсталь» был полностью обесточен в результате сбоя во внешних сетях, о чем сообщила пресс-служба компании. Руководство предприятия подтвердило экстренную остановку всех производственных процессов. Сотрудники сумели вовремя задействовать альтернативные источники питания, что позволило перевести агрегаты в безопасный режим и не допустить техногенной катастрофы.

В компании подчеркивают, что угрозы для рабочих и жителей Запорожья нет, однако сроки возобновления работы остаются неопределенными. Для запуска печей и прокатных станов необходимо полноценное восстановление подачи электроэнергии извне, чего городские и государственные службы пока гарантировать не могут.

Этот инцидент нанес серьезный удар по предприятию, которое и так работало лишь на половину своих возможностей. С весны 2022 года комбинат «Запорожсталь» функционировал в режиме 50-процентной мощности, часть оборудования находилась на консервации. Теперь же полная остановка может привести к дополнительным техническим сложностям при попытке запустить сложный металлургический цикл заново.

Ранее директор Запорожской АЭС Юрий Черничук предупредил, что непрекращающиеся обстрелы станции со стороны ВСУ могут спровоцировать катастрофу, сопоставимую по масштабам с авариями в Чернобыле и на Фукусиме. По его словам, реализация худшего сценария станет возможной, если удары по объекту продолжатся с прежней интенсивностью.