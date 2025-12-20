Новый год-2026
20 декабря 2025 в 08:41

На ЗАЭС предупредили о риске чернобыльского сценария из-за Киева

Директор ЗАЭС предупредил о риске чернобыльского сценария из-за атак ВСУ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Постоянные обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны Вооруженных сил Украины могут привести к последствиям, сопоставимым с трагедиями в Чернобыле и на Фукусиме, предупредил директор станции Юрий Черничук. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о худшем сценарии из возможных.

В истории атомной энергетики было две серьезные аварии. В 1986 году — на Чернобыльской АЭС и в 2011 году — на Фукусиме. Если сильно постараться, то при самом плохом раскладе можно довести до подобных последствий, — убежден Черничук.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал предложение США о совместном управлении ЗАЭС представителями Вашингтона, Москвы и Киева. По его мнению, для обеспечения безопасности станция должна находиться под управлением России и МАГАТЭ.

Вместе с этим министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что эксперты МАГАТЭ стыдливо умалчивают сведения о том, что Украина бомбит ЗАЭС. По его словам, это неправильно с их стороны.

