Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) стыдливо умалчивают сведения о том, что Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) бомбит Украина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана». По его словам, это неправильно с их стороны.

Упомяну Запорожскую атомную электростанцию, где наблюдатели МАГАТЭ присутствуют уже год, если не больше. Каждый раз, когда украинцы бомбят объекты этой атомной станции, наблюдатели МАГАТЭ стыдливо говорят, что не знают, откуда прилетели эти беспилотники и снаряды. Это тоже неправильно, — констатировал он.

Ранее Лавров отметил, что Европа, накачивая Украину оружием, деньгами и разведданными, руками украинцев в очередной раз воюет с Россией. Он напомнил, что уже не раз в истории Европа объединялась для войны с Россией — начиная от Наполеона и заканчивая Гитлером.

До этого глава МИД РФ говорил, что Запад пытается «приватизировать» проблему урегулирования конфликта в Боснии и Герцеговине, разгоревшегося 30 лет назад. По его мнению, аналогичная тенденция наблюдается и в отношении Украины. Лавров привел в пример нарушение международного права, выразившееся в срыве Минских соглашений по Украине. Он возложил ответственность за это на Киев и его «европейских кураторов в лице Берлина и Парижа».