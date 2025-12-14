Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 11:53

Лавров объяснил, как связаны конфликты в Боснии и Герцеговине и на Украине

Лавров: Запад стремится приватизировать урегулирование в Боснии и Герцеговине

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: kremlin.ru
Запад пытается «приватизировать» проблему урегулирования конфликта в Боснии и Герцеговине, разгоревшегося 30 лет назад, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «„Буква и дух“ Дейтона — залог мира и стабильности в Боснии и Герцеговине» для сербской газеты «Политика». По его словам, аналогичная тенденция наблюдается и в отношении Украины.

Лавров посвятил статью 30-летию подписания Дейтонского мирного соглашения. В публикации он указал, что недружественные страны стремятся создать альтернативные ООН форматы контроля за ситуацией в Боснии и Герцеговине.

Запад неустанно предпринимает попытки «приватизировать» проблематику урегулирования, сформировать альтернативные СБ ООН форматы «наблюдения» за обстановкой, в которых не звучал бы голос несогласных, — написал дипломат.

Лавров привел в пример нарушение международного права, выразившееся в срыве Минских соглашений по Украине. Он возложил ответственность за это на Киев и его «европейских кураторов в лице Берлина и Парижа». Глава МИД РФ назвал ситуацию в Боснии и Герцеговине частью общей тенденции, когда западные страны игнорируют ключевые принципы международного права и коллективные механизмы ООН для продвижения собственных интересов.

Ранее лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил, что Европа понесет самые значительные потери по итогам украинского кризиса, а ее политическая элита утратила влияние. По его мнению, Европа уже столкнулась с серьезными экономическими трудностями, а ведущие руководители, такие как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, лишены широкой народной поддержки.

Сергей Лавров
МИД РФ
Россия
Украина
Босния и Герцеговина
