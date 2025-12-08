ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 16:06

Лидер боснийских сербов предрек Европе самые большие потери из-за Украины

Додик: Европа потеряет больше всех из-за противостояния на Украине

Милорад Додик Милорад Додик Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Европа понесет самые значительные потери по итогам украинского кризиса, а ее политическая элита утратила влияние, заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик в интервью ТАСС. По его мнению, континент уже столкнулся с серьезными экономическими трудностями, а ведущие руководители, такие как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, лишены широкой народной поддержки.

В результате по итогам конфликта больше всего потеряет Европа. Она уже столкнулась с большими экономическими проблемами. У них нет лидера, который мог бы что-то предпринять. У Макрона всего 12% поддержки населения во Франции, и это, скорее всего, эмигранты, а не коренные жители. Поддержка Мерца в Германии тоже на низком уровне, — сказал Додик.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что кризис на Украине закончится существенно раньше 2030 года. По словам парламентария, планы Евросоюза по вступлению Украины и гипотетическое начало войны с Россией выглядят нереалистичными в свете существующей оперативной обстановки.

Кроме того, агентство Bloomberg заявило, что для европейских участников переговоры с Соединенными Штатами и Украиной проходили со значительными сложностями. Согласно информации издания, Европа готовится к вероятному выходу президента США Дональда Трампа из диалога в случае, если стороны не достигнут договоренностей.

