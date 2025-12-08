ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 14:08

В ГД оценили план ЕС принять Украину и начать войну с Россией в 2030 году

Депутат Чепа: конфликт на Украине закончится гораздо раньше 2030 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Украинский конфликт завершится значительно раньше 2030 года, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, планы ЕС по принятию Украины в объединение и гипотетическое начало войны с Россией являются нереалистичными на фоне текущей ситуации на фронте.

Я уверен, что военный конфликт на Украине закончится значительно раньше 2030 года. Позиции мирного соглашения, которые отстаивает РФ, должны исключить то, что привело к нему. В ЕС казалось, что там смогут решить вопрос военным путем и разбить Вооруженные силы России. У них тоже это не получается. Все идет к постепенной катастрофе на фронтах для ВСУ. Это все и вынуждает руководителей ЕС декларировать определенные решения, что они продолжают помогать, [хотят принять Украину в ЕС и начать войну с РФ к 2030 году]. Они настолько решительны и тверды в своих действиях, что назад пути нет. Но на самом деле все не так. У них ничего не получается, — пояснил Чепа.

Депутат добавил, что многие государства ЕС постепенно осознают опасность избранного пути для собственной экономики. По словам парламентария, лидеры европейских стран также начинают учитывать расходящуюся с их позицией риторику США.

Многие страны ЕС начинают понимать, что их загоняют на опасный для этих государств и их экономик путь. Они постепенно стали занимать другую позицию, глядя не только на события на фронтах, но и на некую риторику США, которые имеют позицию, сильно расходящуюся с мнением европейских стран. Экономика Европы, в частности тех государств, которые являются зачинщиками украинского конфликта, рушится, — резюмировал Чепа.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель готовится начать войну с Россией к 2030 году, приняв в состав ЕС Украину. По его словам, над небом Европы сгущаются темные тучи.

Европа
Украина
Россия
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
