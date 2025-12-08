Орбан уличил ЕС в намерении начать войну с Россией Орбан: Евросоюз хочет принять Украину и начать войну с Россией к 2030 году

Брюссель готовится начать войну с Россией к 2030 году, приняв в состав ЕС Украину, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В Facebook (деятельность в РФ запрещена) он отметил, что над небом Европы сгущаются темные тучи.

Брюссель готовится к войне с Россией, и у него уже есть дата вступления в войну: 2030 год. Заявленная цель программы вооружения, запущенной Брюсселем, — подготовить союз к войне к 2030 году, — подчеркнул Орбан.

По мнению премьера, эта же дата является целевой для ускоренной процедуры принятия Украины в Евросоюз. Орбан напомнил, что в соответствии с базовым соглашением ЕС конфликт на территории одной из стран объединения обязывает остальные присоединиться. Прием Украины, убежден министр, ускорит начало боевых действий.

Орбан указал, что на выборах в парламент 2026 года у венгерских избирателей еще есть шанс поддержать политику, направленную на неучастие в конфликте. Делать это в 2030-м будет уже поздно, констатировал премьер Венгрии.

Ранее Орбан также предупреждал, что в ЕС решили готовиться к войне с Россией. По словам премьера Венгрии, Будапешт сделает все, чтобы избежать подобного развития событий. При этом Орбан призвал быть готовыми к такому сценарию.