06 декабря 2025 в 18:01

«Война не за горами»: Орбан предупредил Россию о планах Евросоюза

Орбан: европейские лидеры приняли решение готовиться к войне с Россией

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
В ЕС решили готовиться к войне с Россией к 2030 году, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на собрании активистов правящей партии в Кечкемете. По его словам, которые приводит ТАСС, Будапешт сделает все необходимое, чтобы избежать такого развития событий.

Война не за горами, она близка с политической точки зрения. Европейские лидеры решили, что Европа вступит в войну. Есть решение по этому поводу. Официальная позиция такова, что мы должны быть готовы к этому к 2030 году, — отметил он.

Ранее сообщалось, что новая стратегия национальной безопасности США шокировала Европу тем, как она описана в документе. В частности, страны ЕС были представлены как «своенравные, приходящие в упадок державы», уступившие свой суверенитет Брюсселю, которыми руководят правительства, подавляющие демократию и заглушающие голоса стремящихся к более националистическому развороту.

До этого политолог Александр Рар заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией станет личной неудачей для немецкого канцлера Фридриха Мерца. По словам эксперта, политик хочет занять лидирующую позицию среди европейских коллег и заменить Вашингтон в качестве покровителя Запада и Киева.

