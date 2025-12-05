Поражение Украины в конфликте с Россией станет личной неудачей для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, сообщил политолог Александр Рар в разговоре с газетой «Взгляд». По словам эксперта, немецкий политик хочет занять лидирующую позицию среди европейских коллег и заменить Вашингтон в качестве покровителя Запада и Киева.

Не всем европейцам нравится такая амбициозная роль немца. Но тот всеми силами рвется вперед, ведь для него — как и для Урсулы фон дер Ляйен — проигрыш Украины означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО, — отметил он.

Ранее европейские лидеры пожаловались, что администрация президента США Дональда Трампа держала их в неведении насчет прогресса переговоров по разрешению кризисной ситуации на Украине. По словам аналитика Джузеппе Спатафора, ЕС должен привыкнуть к новой реальности.

Ранее источники сообщили, что Мерц склоняется к тому, что ему удастся повлиять на позицию Бельгии по замороженным активам России. В частности, для Берлина быстрый доступ к активам РФ стал важнее прежней юридической осмотрительности.