Раскрыты восемь убийств Санта-Клауса Mirror: Санта-Клаус более 10 лет убивал и прятал людей в цветочных горшках

В Канаде стали известны новые подробности дела серийного убийцы по прозвищу Санта-Клаус (Брюс МакАртур), который более 10 лет скрывал свои преступления, сообщает Mirror. Мужчина был задержан еще в 2018 году, однако детали расследования стали публичными только сейчас.

МакАртур был арестован в 2018 году после того, как полиция вышла на него в ходе расследования исчезновения одного из мужчин. Задержание произошло в момент, когда подозреваемый готовился к совершению нового преступления.

Мужчина совмещал работу ландшафтного дизайнера с образом Санта-Клауса в одном из торговых центров. Его жертвами становились мужчины, в том числе бездомные. В ходе обысков в доме задержанного были обнаружены расчлененные останки, личные вещи погибших и другие улики, подтвердившие его причастность к преступлениям. В 2019 году МакАртур признал себя виновным в восьми убийствах и был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Ранее сообщалось, что новокузнецкий маньяк и каннибал Александр Спесивцев не выплатил дочери одной из своих жертв 1 млн рублей. Сумму ей присудили в качестве компенсации морального вреда. Долг составляет 938 тыс. рублей. Деньги в пользу дочери одной из жертв с маньяка Спесивцева взыскали в начале января.