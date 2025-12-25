Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 14:28

Суровые военные удивили американцев праздничным видом и попали на видео

Бойцы Нацгвардии США начали патрулировать города в шапках Санта-Клауса

Фото: Casey Christie/Global Look Press
Военнослужащие Национальной гвардии США, осуществляющие патрулирование улиц крупных городов, выходят на службу в праздничных красных шапках Санта-Клауса, сообщил министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет в социальной сети X. На опубликованных кадрах видно, как отряд в полном камуфляже и с оружием передвигается по тротуару, дополнив свою экипировку красными рождественскими колпаками.

Полностью согласованное изменение униформы, — написал он.

Ранее иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) опубликовала видео, на котором Санта-Клаус депортирует мигрантов. Ведомство объявило о «праздничной акции», пообещав нелегалам $3 тыс. (235 тыс. рублей) за самостоятельный выезд из страны до конца 2025 года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу поздравительную телеграмму по случаю Рождества. 25 декабря этот праздник отмечают католики и протестанты.

До этого объединенное командование ПВО США и Канады сообщило о начале ежегодного рождественского тура Санта-Клауса. В первую очередь он пролетел над территорией России. Первым населенным пунктом на его пути стало село Уэлен на Чукотке. Это произошло около 14:00 мск.

