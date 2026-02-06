Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 13:53

Трихолог рассказала, можно ли подцепить инфекцию от шапки

Трихолог Котова: невозможно заразиться инфекцией из-за шапки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Подцепить инфекцию от шапки невозможно, рассказала «Радио 1» врач-дерматолог-трихолог Ирина Котова. Она отметила, что для повреждения кожи головы нужно внешнее воздействие.

У здорового человека с нормальным иммунитетом и неповрежденной кожей головы инфекция не может проникнуть внутрь головы. Если он не сжег кожу, не разодрал ее, не получил травму. Наш иммунитет хорошо справляется с окружающей средой и бактериями, грибками, которые в ней водятся, — рассказала Котова.

По словам трихолога, от шапки можно перенять вшей, однако это не приведет к выпадению волос. Она отметила, что волосы необходимы именно для защиты кожи головы.

Ранее трихолог Наталия Жовтан рассказала, что генетика определяет базовые параметры роста и состояния волос. По ее словам, такие характеристики, как плотность фолликулов и возраст начала алопеции, предопределены наследственностью.

трихологи
волосы
инфекции
шапки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог дала советы, как начать заниматься спортом без стресса
Коллеги Жильцовой проигнорировали церемонию прощания с диктором
Раскрыто количество погибших в результате взрыва в пакистанской мечети
Погода в Москве в субботу, 7 февраля: ждать ли сильного ветра и холода
Французский экс-министр оказался в центре скандала из-за связей с Эпштейном
Кубинский боец UFC сразится с россиянином на турнире лиги кулачных боев
Лавров связал покушение на генерала МО с желанием Киева сорвать переговоры
Хакеры вновь атаковали сайт движения Медведчука
Скелет в лесу: женщина забила мужа молотком и пригласила дочь в гости
Политолог раскрыл судьбу Стармера из-за скандала вокруг файлов Эпштейна
Лавров заявил о готовности России обсудить с США вопросы безопасности
Лавров указал, из чего будет исходить Россия после истечения срока ДСНВ
IT-эксперт раскрыл, опасно ли отвечать на неизвестные иностранные номера
Турецкая актриса Ханде Эрчел ответила критикам своей актерской игры
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 6 февраля, фото, видео
Стало известно, когда разработают договор на смену ДСНВ
Посол высказался о проблемах Армении и ОДКБ
Популярная певица призналась, что пила обезболивающие на «Грэмми»
Дипломат призвал Армению учитывать реалии при выборе партнеров
Посол оценил готовность России участвовать в проекте «Маршрут Трампа»
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.