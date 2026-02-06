Трихолог рассказала, можно ли подцепить инфекцию от шапки

Подцепить инфекцию от шапки невозможно, рассказала «Радио 1» врач-дерматолог-трихолог Ирина Котова. Она отметила, что для повреждения кожи головы нужно внешнее воздействие.

У здорового человека с нормальным иммунитетом и неповрежденной кожей головы инфекция не может проникнуть внутрь головы. Если он не сжег кожу, не разодрал ее, не получил травму. Наш иммунитет хорошо справляется с окружающей средой и бактериями, грибками, которые в ней водятся, — рассказала Котова.

По словам трихолога, от шапки можно перенять вшей, однако это не приведет к выпадению волос. Она отметила, что волосы необходимы именно для защиты кожи головы.

Ранее трихолог Наталия Жовтан рассказала, что генетика определяет базовые параметры роста и состояния волос. По ее словам, такие характеристики, как плотность фолликулов и возраст начала алопеции, предопределены наследственностью.