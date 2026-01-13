Трихолог объяснила, от чего зависит рост волос

Генетика определяет базовые параметры роста и состояния волос, заявила NEWS.ru трихолог Наталия Жовтан. По ее словам, такие характеристики, как плотность фолликулов и возраст начала алопеции, предопределены наследственностью.

Потенциал для роста волос заложен в наших генах. Это не миф. Многое записано в ДНК: от плотности волосяных фолликулов до возраста начала алопеции. Не существует единого гена густоты. За сложные признаки отвечают гены EDAR (толщина), AR (чувствительность к облысению) и FGF5 ген-таймер (продолжительность фазы роста). Ген WNT10A критически важен для развития и формирования самого волосяного фолликула на эмбриональной стадии. Мутации в нем приводят к редким синдромам с крайне жидкими волосами, — пояснила Жовтан.

По ее словам, даже при генетической предрасположенности к истончению волос можно замедлить этот процесс. Трихолог отметила, что для этого важно снизить воздействие различных факторов на внутреннее состояние организма.

Гены определяют базовые параметры: количество фолликулов от 120 тыс. до 160 тыс., тип волос, цвет, возраст начала облысения, максимальную длину. Генетический тест может показать предрасположенности, но важно помнить: гены — не приговор. На реализацию генетической возможности сильно влияют внешние факторы и внутренние состояния организма, такие как гормоны, питание, стресс и уход, — резюмировала Жовтан.

