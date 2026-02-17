Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 16:29

Трихолог рассказала, как укрепить волосы

Трихолог Пащенко: правильное питание поможет укрепить волосы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Правильное питание поможет укрепить волосы, рассказала врач-трихолог Екатерина Пащенко. В разговоре с LIFE.ru специалист подчеркнула, что нужно включить в рацион продукты, содержащие достаточное количество белка. В противном случае, по ее словам, есть риск столкнуться с выпадением волос.

Причины выпадения волос могут быть разными — от наследственности и гормональных сбоев до хронического стресса. Однако питание остается одним из ключевых факторов, влияющих на состояние волос и кожи головы. Для крепких волос очень важно достаточное потребление белка, поскольку волосы преимущественно состоят из кератина. При его дефиците структура волос ослабевает, что может усиливать их выпадение, — пояснила Пащенко.

Источниками легкоусвояемого белка являются яйца, постное мясо и рыба, уточнила врач. Кроме того, по ее словам, поддержать работу волосяных фолликулов помогут омега-3 жирные кислоты, витамины и микроэлементы.

Ранее трихолог Наталия Жовтан рассказала, что генетика определяет базовые параметры роста и состояния волос. По ее словам, такие характеристики, как плотность фолликулов и возраст начала алопеции, предопределены наследственностью.

