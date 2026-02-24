Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 10:40

Трихолог назвала неочевидную причину потери волос

Трихолог Васильева: из-за стресса может выпадать до 60% волос

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Стресс может привести к потере 60% волос за два месяца, рассказала LIFE.ru врач-трихолог Мария Васильева. Она объяснила, что такую реакцию провоцируют гормоны.

В ответ на стресс организм активирует эндокринную систему, которая начинает усиленно вырабатывать так называемые гормоны стресса — кортизол, пролактин и адренокортикотропный гормон. Их повышенная концентрация влияет на тонус сосудов и вызывает их спазм, включая мельчайшие, которые обеспечивают питание волосяных фолликулов, — рассказала Васильева.

Трихолог подчеркнула, что естественный цикл роста волос будет нарушаться при хроническом стрессе. По ее словам, гормоны стресса также способны снизить качество кожи, усилив течение дерматологических заболеваний.

Ранее нутрициолог Юрий Брабечан рассказал, что хронический стресс мешает похудеть даже при нормальном питании. Он объяснил, что высокий уровень кортизола ухудшает действие инсулина.

