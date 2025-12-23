Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 18:46

В Сети появилось видео с Санта-Клаусом, депортирующим мигрантов

ICE опубликовала видео с Санта-Клаусом, депортирующим нелегальных мигрантов

Фото: Marios Lolos/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) опубликовала видео, на котором Санта-Клаус депортирует мигрантов. Ведомство в социальной сети X объявило о «праздничной акции», пообещав нелегалам $3 тыс. (235 тыс. рублей) за самостоятельный выезд из страны до конца 2025 года.

Самостоятельно покиньте страну, заработайте $3 тыс. и проведите Рождество дома с близкими. Праздничная акция действует до конца 2025 года, — говорится в сообщении ICE.

Ранее США ввели полный запрет на въезд для граждан пяти стран Африки и Азии. В перечень вошли Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Южный Судан и Сирия. До этого американский президент Дональд Трамп пообещал, что приостановит на неопределенный срок миграцию в Соединенные Штаты людей из стран третьего мира. Он добавил, что вышлет всех, кто не является «чистой прибылью» для государства, и отменит все льготы для неграждан.

Также сообщалось, что сотрудники службы таможенного и пограничного контроля США начали оказывать давление на прибывающих в страну детей-нелегалов, если они не имеют сопровождения.

мигранты
США
Санта-Клаус
депортации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Натовский самолет заметили у границ России в Баренцевом море
«Не враг»: В США рассекретили тайные детали беседы Буша-младшего с Путиным
Дуров хочет миллион детей по всему миру? Что известно о его донорстве
Чемпион Европы по биатлону найден мертвым
Россиянин-экстремист отправился в колонию после богослужений
Российские регионы поспорили после жалобы Путину на жизнь «как в XIX веке»
В «Единой России» подвели итоги работы в осеннюю сессию
Венгрия оценила предложение провести саммит России и США в Будапеште
ВСУ угрожает окружение в Гуляйполе: как идет наступление 23 декабря
Последний шанс Долиной, блокировка WhatsApp, ВСУ разорены: что дальше
Китаист Виногродский дал советы россиянам на 2026 год
В Карелии пенсионерка поплатилась рублем за скандал с гимном России
Спустя четыре месяца установлен владелец упавшего в Эстонии бесхозного БПЛА
Зоолог ответил Финляндии на обвинения в адрес российских волков
Telegram планируют заблокировать в России? Что известно, позиция РКН
Бюджет Томской области на 2026 год оказался дефицитным
Стрела крана раздавила рабочего на юго-западе Москвы
Люксовые кроссовки помешали финну въехать в Россию
Российский бизнес призвали не упустить момент для развития
Уют начинается с окна: 10 идей оформления без капитального ремонта
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.