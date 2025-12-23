В Сети появилось видео с Санта-Клаусом, депортирующим мигрантов

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) опубликовала видео, на котором Санта-Клаус депортирует мигрантов. Ведомство в социальной сети X объявило о «праздничной акции», пообещав нелегалам $3 тыс. (235 тыс. рублей) за самостоятельный выезд из страны до конца 2025 года.

Самостоятельно покиньте страну, заработайте $3 тыс. и проведите Рождество дома с близкими. Праздничная акция действует до конца 2025 года, — говорится в сообщении ICE.

Ранее США ввели полный запрет на въезд для граждан пяти стран Африки и Азии. В перечень вошли Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Южный Судан и Сирия. До этого американский президент Дональд Трамп пообещал, что приостановит на неопределенный срок миграцию в Соединенные Штаты людей из стран третьего мира. Он добавил, что вышлет всех, кто не является «чистой прибылью» для государства, и отменит все льготы для неграждан.

Также сообщалось, что сотрудники службы таможенного и пограничного контроля США начали оказывать давление на прибывающих в страну детей-нелегалов, если они не имеют сопровождения.