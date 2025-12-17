Новый год-2026
17 декабря 2025 в 01:02

США полностью запретили въезд для граждан пяти стран

Фото: Shutterstock/FOTODOM
США ввели полный запрет на въезд для граждан пяти стран Африки и Азии, сообщили на сайте Белого дома. В перечень вошли Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Южный Судан и Сирия.

Вводятся полные ограничения и ограничения на въезд еще для пяти стран на основе недавнего анализа: Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии, — сказано в публикации.

Ранее у стен Белого дома прошла акция протеста, собравшая более 100 человек. Участники выступили с резкой критикой администрации президента США Дональда Трампа, требуя отставки республиканца. Главным объектом их недовольства стали жесткие меры в отношении нелегальных мигрантов.

До этого Трамп заявил, что многие европейские страны вскоре станут нежизнеспособными. По словам хозяина Белого дома, причиной такого развития событий может стать катастрофическая миграционная политика Брюсселя.

Кроме того, президент США пообещал, что приостановит на неопределенный срок миграцию в США людей из стран третьего мира. Он добавил, что вышлет всех, кто не является «чистой прибылью» для США, и отменит все льготы для неграждан.

